résultats de Jeudi

Les Belges

AVIRON Deux de couple poids légers (m) - Finale A : 5. TIM BRYS- NIELS VAN ZANDWEGHE 6:18.10

BMX RACING Dames - Quarts : 4. ELKE VANHOOF 12 pts (4e de la 1re course, 5e de la 2e et 3e de la 3e) QUALIFIÉE

GOLF Après le 1er tour (m) : 3. THOMAS PIETERS -6 (65, à 2 coups du leader Sepp Straka) ; 31. THOMAS DETRY -1 (70)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Concours général individuel (d) - Finale : 6. NINA DERWAEL 55,965… 23. JUTTA VERKEST 51,232

HOCKEY Poule B (m) : BELGIQUE - Canada 9-1

JUDO -100 kg (m) - 1er tour : TOMA NIKIFOROV bat Rafael Buzacarini (Bré) sur waza-ari. 2e tour : Jorge Fonseca (Por) bat TOMA NIKIFOROV sur ippon Éliminé

NATATION 200 m brasse (d) - Demi-finale 2 : 5. FANNY LECLUYSE 2:23.73 QUALIFIÉE

100 m papillon (m) - Séries : 28. LOUIS CROENEN 52.23 Éliminé

VOILE Laser Radial - Après 8 régates : 4. EMMA PLASSCHAERT 49 pts

Laser - Après 8 régates : 26. WANNES VAN LAER 150 pts

Les podiums

AVIRON

Deux sans barreur (m) : 1. Croatie 6:15.29 (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic) ; 2. Roumanie 6:16.58 (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa) ; 3. Danemark 6:19.88 (Frederic Vystavel, Joachim Sutton)

Deux sans barreur (d) : 1. Nouvelle-Zélande 6:50.19 (Grace Prendergast, Kerri Gowler) ; 2. Russie 6:51.45 (Vasilisa Stepanova, Elena Oriabinskaia) ; 3. Canada 6:52.10 (Caileigh Filmer, Hillary Janssens)

Deux de couple poids légers (d) : 1. Italie 6:47.54 (Valentina Rodini, Federica Cesarini) ; 2. France 6:47.68 (Laura Tarantola, Claire Bove) ; 3. Pays-Bas 6:48.03 (Marieke Keijser, Ilse Paulis)

CANOË-KAYAK

Slalom - C1 (d) : 1. Jessica Fox (Aus) ; 2. Mallory Franklin (GB) ; 3. Andrea Herzog (All)

ESCRIME

Fleuret par équipes (d) : 1. Russie (Inna Deriglazova, Adelina Zagidullina, Larisa Korobeynikova, Marta Martyanova) ; 2. France (Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus) ; 3. Italie (Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi)

TENNIS DE TABLE

Simple (d) : 1. Chen Meng (Chn) ; 2. Sun Yingsha (Chn) ; 3. Mima Ito (Jap)

TIR

Fosse olympique (m) : 1. Jiri Liptak (Tch) ; 2. David Kostelecky (Tch) ; 3. Matthew John Coward Holley (GB)

Fosse olympique (d) : 1. Zuzana Rehak Stefecekova (Svq) ; 2. Kayle Browning (USA) ; 3.Alessandra Perilli (SMr)

Programme de vendredi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

13h00 4X400 m (X) - Séries : BELGIQUE

13h30 10.000 m (m) - Finale : ISAAC KIMELI

BASKET

03h00 : Gr. C (d) : BELGIQUE - Porto Rico

BMX RACING

03h15-04h25 Dames - Demi-finales : ELKE VANHOOF

04h50-04h55 Dames - Finale : ELKE VANHOOF (s.r.)

ÉQUITATION

12h50 Concours complet - Dressage - jour 1/session 2 : LARA DE LIEDEKERKE DE PAILHE (Alpaga d’Arville)

GOLF

00h30-09h00 2e tour (m) : THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

HOCKEY

14h15 Poule B (m) : BELGIQUE - Grande-Bretagne

NATATION

03h41 200 m brasse (d) - Finale : FANNY LECLUYSE

VOILE 05h00-11h00 Laser Radial (d) - régates 9 et 10 : EMMA PLASSCHAERT ; Laser - régates (m) 9 et 10 : WANNES VAN LAER ; 49ers FX (d) - régates 7, 8 et 9 : ISAURA MAENHAUT/ANOUK GEURTS

Les finales

Athlétisme 13h30 10 000 m (m)

Aviron 02h33 Skiff (d) 02h45 Skiff (m)

03h05 Huit (d) 03h25 Huit (m)

Badminton 08h30 Double

BMX

04h40 Individuel (m)

04h50 Individuel (d)

Canoë-kayak - Slalom

09h00 K1 (m)

Escrime 12h30 Épée par équipes (m)

Judo 11h25 +78 kg (d)

11h50 +100 kg (m)

Natation

03h41 200 m brasse (d)

03h50 200 m dos (m)

03h59 100 m nage libre (d)

04h16 200 m 4 nages (m)

Tennis 05h00 Double (m)

Tennis de table 14h00 Simple (m)

Tir 07h00 Pistolet à 25 m (d)

Tir à l’arc 09h45 Individuel (d)

Trampoline 07h50 Individuel (d)

Programme de samedi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

2h00-2h33 400 m haies (d) - séries : HANNE CLAES, PAULIEN COUCKUYT

2h40-05h00 Perche (m) - qualifications : BEN BROEDERS

2h50-03h32 800m (m) - séries : ELIOTT CRESTAN

03h45-04h18 100 m haies (d) - séries : ANNE ZAGRE

14h35-14h40 4X400 m (X) - FINALE : BELGIQUE (s.r.)

éQUITATION

01h30-04h00 Concours complet - Dressage - jour 2 - session 3 : LARA DE LIEDEKERKE DE PAILHE (Alpaga d’Arville)

GOLF

0h30-09h00 3e tour (m) : THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

TRIATHLON

00h30-02h05 Relais mixte - Finale : JELLE GEENS, VALERIE BARTHELEMY, CLAIRE MICHEL, MARTEN VAN RIEL

VOILE

05h00-11h00 49ers FX (d) - régates 10, 11 et 12 : ISAURA MAENHAUT/ANOUK GEURTS

Les finales

Athlétisme

13h15 Disque (m)

14h35 Relais 4x400 m mixte

14h50 100 m (d)

Badminton

11h00 Double (m)

Escrime

12h30 Sabre par équipes (d)

Haltérophilie

08h50 -81 kg (m) 12h50 -96 kg (m)

Judo

11h30 Par équipes mixte

Natation

03h30 100 m papillon (m)

03h37 200 m dos (d)

03h46 800 m nage libre (d)

04h43 Relais 4x100 m 4 nages

Rugby à 7

11h00 Dames

Tennis

05h00 Simple (d)

Tir

07h05 Fosse olympique

09h00 Carabine 3 positions à 50 m (d)

Tir à l’arc

09h45 Individuel (m)

Trampoline

07h50 Individuel (m)

Triathlon

00h30 Relais mixte

Voile

07h33 RS : X (planche à voile) (d)

08h33 RS : X (planche à voile) (m)