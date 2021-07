Team Belgium

Des sourires belges au Village olympique

De nombreux Belges avaient le sourire en rentrant au Village olympique jeudi soir. Fanny Lecluyse a disputé cette nuit la finale du 200 m brasse dames : hier, la nageuse des Dauphins mouscronnois a réussi à intégrer le top 8 avec le 8e chrono des demi-finales dans sa course de prédilection. En voile, dans la baie d’Enoshima, Emma Plasschaert a brillé dans la catégorie Laser Radial : 5e de la 7e et 4e de la 8e, jeudi, elle a débuté cette nuit en 4e position les deux dernières régates avant la course aux médailles programmée dimanche.

Thomas Pieters avait aussi la banane, jeudi soir. Avec un 1er tour ponctué en 65 coups, notre golfeur avait bouclé son 1er jour à la 3e place. "En ayant débuté tôt, j’ai pu bénéficier de greens parfaits", a commenté l’Anversois de 29 ans qui compte deux coups de plus que l’Autrichien Straka, qui était en tête après un tour de 63 coups. Le tournoi a en effet été longtemps interrompu en raison de menaces orageuses. Detry est par contre déçu de l’ambiance sur le parcours de Saitama, où il a débuté sa 2e journée cette nuit. "Vous ne pouvez pas comparer ce tournoi avec celui d’il y a cinq ans à Rio. Dans le public, le sentiment olympique n’est pas là. Vous venez ici puis vous retournez dans votre chambre. Vous devez apprendre à gérer ces circonstances. Heureusement, certains publics sont à nouveau autorisés en Europe." (Belga)