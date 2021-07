Un programme chargé pour la 13e édition de La Louvière Plage

Du 29 juillet au 22 août, la place Maugrétout à La Louvière prendra des allures de station balnéaire. Pour cette 13e édition de La Louvière Plage, l’ASBL Gestion centre-ville n’a pas lésiné sur les animations.

Une collaboration a été mise en place avec le secteur Horeca. Du côté chapiteau, un bar La Terrazza est tenu par deux commerçants louviérois. Chaque jeudi, vendredi et samedi, La Terrazza propose des soirées DJ juste après les concerts qui se dérouleront sur la grande scène. À l’affiche de ces concerts, il y aura Pause Café, Rock en Stock ou encore El Viento Del Barrio.

Avec trois bars à cocktails et des food-trucks, les visiteurs ont de quoi se désaltérer sur le sable. Et pour les enfants, des attractions foraines sont présentes avec une pêche aux canards, un carrousel et un tout nouveau toboggan géant.

Le sport est également au programme du mois, puisque des cours collectifs avec Basic Fit La Louvière sont cette fois organisés à La Louvière Plage. Pour les amateurs, un terrain de boules est mis à disposition gratuitement. "N’oubliez pas de ramener votre matériel pour jouer", ajoute l’ASBL. Information utile, les marchés s’organiseront sur la place communale les lundis et jeudis du 26 juillet au 26 août durant La Louvière Plage.

Un mois d’activités, qui a demandé l’implication de plusieurs partenaires. "L’originalité de cette édition, c’est aussi la décoration qui est différente des autres années grâce aux partenaires", déclare Bruno Meunier. "Le service menuiserie a également fait un magnifique travail pour mettre à disposition des transats faits main. Il y a du talent chez nous." Malgré ce contexte particulier, la vie reprend petit à petit à La Louvière.M.Da.