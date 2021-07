Wall Street

Dans le vert. La Bourse de New York a ouvert jeudi en hausse, portée par une nouvelle vague de résultats d’entreprises de très haute tenue et après avoir digéré les messages de la Banque centrale américaine (Fed). Vers 14 h GMT, le Dow Jones était en hausse de 0,48 % à 35 099,65 points, le Nasdaq de 0,26 % à 14 800,51 points. Très attendus depuis plusieurs jours, le communiqué de la Fed et les déclarations de son président, Jerome Powell, mercredi n’ont pas apporté d’éléments vraiment nouveaux, faisant ainsi peu réagir le marché. L’institution garde sa ligne très accommodante, sans s’engager sur un calendrier de retrait des mesures de soutien. La publication, avant Bourse, d’un chiffre de croissance de l’économie américaine pour le deuxième trimestre nettement inférieur aux attentes, à 6,5 % en rythme annualisé contre 8,5 % anticipés, n’a pas davantage ému les opérateurs. (AFP)