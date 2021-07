10 000 mètres

Kimeli : la grosse déception

Il est arrivé dégoulinant de sueur en zone mixte. Isaac Kimeli venait d’en finir, quelques minutes plus tôt, avec la finale du 10 000 m. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’avait pas prévu le scénario : dix-huitième (en 28 : 31.91) d’une course menée sur un rythme beaucoup trop élevé pour lui et remportée par Selemon Barega. "Je me sentais bien, je restais dans le milieu du peloton. Mais, soudain, ils ont accéléré et j’ai été totalement incapable de suivre." Le manque de préparation spécifique pour cette distance qu’il avait ajoutée à son programme au soir du chrono réussi le 4 mai dernier à Stockholm (27 : 22.70) explique, en partie, cela. Il entend montrer un tout autre visage sur 5 000 m, dont les séries ont lieu mardi matin. "Si je me suis épargné en fin de course ? Pas du tout. J’aspirais à en finir le plus vite possible." D.L.