400 mètres

Les séries dès ce dimanche

Programme. Les séries du 400 m masculin, auxquelles participeront Kévin Borlée et Jonathan Sacoor, se déroulent dimanche matin dans le magnifique Stade national de Tokyo. Avec un programme déjà dense auquel s’est ajouté le relais mixte. "Les petites nations sont défavorisées, estime le capitaine des Belgian Tornados. Pour un pays comme le nôtre, c’est plus compliqué, on n’a pas de gros réservoir. Et puis, chez les femmes, on a décalé de deux jours le 400 m, mais pas chez les hommes. Les grandes nations ne s’en émeuvent évidemment pas tandis que nous devons faire avec." De retour en forme, Jonathan Sacoor espère assurer sa présence en demi-finales et, pourquoi pas, en descendant pour la première fois de sa carrière sous les 45 secondes si nécessaire. Sinon, ce sera très certainement pour le tour suivant ! Quant à Kévin Borlée, on saura très rapidement si la petite inflammation dont il souffre au niveau du genou se révèle handicapante. L.M.