Ameen Al-Dakhil raconté par son père

D1A C’est l’histoire, peu banale, d’un gamin de cinq ans qui a fui, avec les siens, les bombes et les tirs de roquettes de Bagdad en pleine deuxième guerre du Golfe (2003) pour vivre une vie meilleure en Belgique. Celle d’un jeune passionné de ballon rond à qui le destin n’accordait pas forcément, dès le début, toutes les chances de réussite. Cette histoire, c’est celle d’Ameen Al-Dakhil (19 ans) qui, vendredi dernier, a dû se repasser tout ce parcours en tête lorsque Monsieur Visser a sifflé le coup d’envoi de son tout premier match chez les pros.

Ce parcours de vie atypique nous est conté par son père Nawfal qui a vécu au plus près le rêve de son gamin.

"On ne savait pas qu’il allait commencer le match mais on s’en doutait un peu, notamment après le dernier match amical et les paroles du coach Mbaye Leye", lance le patriarche. Ce dernier a été traversé par un flot d’émotions au moment de la montée de son fils sur le terrain.

Face au meilleur buteur du défunt championnat (Onuachu), Al Dakhil a eu fort à faire. "Il n’y avait pas que lui mais c’est sûr qu’être opposé à Onuachu d’entrée de jeu, c’était en quelque sorte comme un examen de passage qu’il a, je pense, réussi."

Beaucoup de pression

À l’issue de la rencontre, c’est un fils partagé entre deux sentiments que Nawfal a retrouvé. "Il était déçu de ne pas avoir pris les trois points. Il voulait vraiment garder le zéro pour sa première. Personnellement, il était satisfait. Quand il a vu Onuachu quitter le terrain, il s’est dit que la défense avait bien tenu le coup. Mais ce but encaissé en toute fin de match vient lui rappeler que rien n’est jamais acquis tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin."

C’est à Bagdad qu’Ameen Al-Dakhil a vu le jour le 6 mars 2002. Un an plus tard, la seconde guerre du Golfe éclatait. "Nous habitions dans le centre-ville", lance Nawfal. "Ameen a beaucoup de bons souvenirs d’Irak, mais il garde aussi en mémoire ceux de la guerre", poursuit son papa. "C’était évidemment dangereux. Les roquettes, les bombes, l’insécurité, tout cela, il s’en souvient."

En 2007, confronté au danger, Nawfal prend la décision de quitter l’Irak et de rejoindre sa maman en Belgique, à Hoeleden. Plus de 14 ans plus tard, Ameen Al-Dakhil fait la fierté de son père et de ses proches pour le footballeur qu’il est devenu, mais aussi et avant tout pour le jeune homme qu’il est. "Ameen parle français, néerlandais, anglais et arabe. C’est un garçon intelligent et structuré, mais ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est qu’il a un cœur pur. Ameen, c’est la gentillesse incarnée, il s’entend avec tout le monde."

Kevin Sauvage