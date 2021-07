Belfius et KBC bien armées pour faire face à une crise financière majeure

Les grandes banques belges et européennes sont-elles aujourd’hui capables de faire face à un grand choc économique et financier comme une crise boursière majeure, un écroulement du marché immobilier ou une récession économique de grande ampleur ?

Selon les résultats des tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) auprès d’une cinquantaine de grands établissements financiers européens - dont Belfius et KBC en Belgique mais aussi BNP Paribas et ING très présents dans notre pays via leurs filiales respectives - la réponse est globalement "oui". Un constat rassurant alors que le secteur bancaire européen doit composer depuis quelques années, et sans doute encore pour un bon moment, avec un environnement de taux très bas, voire négatifs et qu’il a subi les effets de la crise sanitaire du Covid-19 et son cortège de conséquences économiques très négatives. Le tout alors qu’il doit aussi faire face au défi d’une numérisation croissante.

Des banques européennes "robustes"

Les banques européennes s’avèrent donc globalement "robustes", a affirmé vendredi un haut dirigeant de la Banque centrale européenne (BCE). Ces tests de résistance, mis en place après les grandes crises financières de 2008 et de 2010 pour jauger de la solidité des banques et leurs éventuels besoins en capital ou en liquidités, en sont déjà à leur cinquième édition. L’exercice, qui a été décalé d’un an en raison de la crise du Covid, consiste à soumettre les banques à un scénario de base et un scénario défavorable, tous deux à un horizon de trois ans, soit à fin 2023.

Le premier scénario se base sur les prévisions économiques de décembre 2020 publiées par la BCE. Le second, plus catastrophiste, se base "sur les menaces les plus importantes pour la stabilité du secteur bancaire de l’Union européenne au début du test, en janvier 2021". Ce scénario "critique" consiste à voir si une banque peut résister à la chute du PIB réel en zone euro de 3,6 % d’ici à 2023, à la hausse du taux de chômage de 4,7 points de pourcentage, à la chute de 16,1 % des prix de l’immobilier résidentiel et au plongeon de 50 % des marchés boursiers dans les économies avancées et de 65 % dans les pays émergents la première année.

Maîtrise des dépenses

Le verdict est rassurant. Plus encore si l’on se concentre sur les deux principales banques 100 % belges, à savoir KBC et Belfius. "Dans le scénario défavorable, KBC et Belfius démontrent une meilleure résistance que la plupart des autres banques de la zone euro, dans la mesure où la baisse de leur ratio de fonds propres (NdlR : CET1) est moins prononcée que la diminution moyenne des banques de la zone euro", soulignait vendredi la Banque nationale de Belgique (BNB), en charge du contrôle des banques. Dans ce scénario de crise, le ratio de fonds propres projeté pour 2023 atteindrait 14,1 % pour KBC (contre 17,6 % au début du test à la fin de 2020) et 13,7 % pour Belfius (contre 16,4 % à la fin de 2020). Des chiffres nettement supérieurs au ratio de fonds propres moyen pour les autres banques de la zone euro qui n’atteindrait que 9,7 %. "Les meilleures positions de départ des deux banques belges ainsi que leur performance dans le cadre du test de résistance de cette année reflètent au moins en partie la persistance des effets des ajustements que ces banques ont opérés au cours de ces dernières années, en ce compris le renforcement de leur situation en matière de fonds propres, la maîtrise de leurs dépenses opérationnelles et les efforts de provisionnement consentis pendant la crise du Covid-19", explique encore la BNB.

V.S.