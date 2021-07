Belgian Cats

"Même à 40 ans, cela fait quelque chose"

Longévité. "J’attendais quand même que vous me posiez une question." Ann Wauters se marre. Fière qu’elle était d’avoir foulé le parquet de la Saitama Arena pour la première fois, vendredi. "Je ne vais pas mentir, ça m’a fait plaisir de mettre les pieds sur le parquet (NdlR : 4 min 05). Même à 40 ans ça fait quelque chose. Heureusement que Julie Allemand m’a fait une superbe passe et que je n’ai plus eu qu’à déposer le ballon dans le filet. On a montré de belles choses face à une équipe qui ne joue pas un basket auquel nous sommes habituées. On a fait le job pour se mettre dans la meilleure position pour aller chercher un quatrième match." R.V.P.