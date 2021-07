Bières et fromages : comment les abbayes se financent

Comment se financent les abbayes ? Au pays de la bière, l’un des produits phares est logiquement cette boisson très appréciée par les consommateurs.

Mais il y a bière d’abbaye et bière d’abbaye.

Il y a tout d’abord les bières trappistes, brassées au sein d’une abbaye cistercienne sous la supervision de la communauté monastique. Elles peuvent du coup fièrement afficher le logo "Authentic Trappist Product", ce qui n’est plus le cas de l’Achel depuis quelques mois. En cause : départ des deux derniers moines de l’abbaye Saint-Benoît partis rejoindre l’été dernier la communauté de Westmalle pour des raisons de santé. Les bières trappistes authentiques sont désormais au nombre de cinq en Belgique : Westvleteren, Westmalle, Chimay, Rochefort et Orval.

Il y a aussi les bières d’abbaye élaborées en dehors des murs de l’enceinte du bâtiment, sauf rare exception, cette fois par un brasseur privé.

Plus de logo Trappist, cette fois, mais bien un logo qui représente un verre de bière devant un vitrail stylisé surmonté par l’inscription bilingue "Bière belge d’abbaye reconnue - Erkend belgisch Abdijbier".

Pour pouvoir apposer ce logo sur l’étiquette, la bière d’abbaye "reconnue" doit avoir un lien avec une abbaye existante ou ayant existé et verser des royalties à ladite abbaye.

Le cas le plus célèbre est celui de la Leffe, l’une des marques phares du géant brassicole belgo-brésilen AB InBev. L’Affligem, quant à elle, appartient au groupe Heineken, via sa filiale Alken-Maes. Si l’étiquette de l’"Abbey Ale" de la St. Bernardus affiche la mine souriante d’un moine, elle est pourtant orpheline du logo en raison de l’absence d’un lien avec une abbaye.

Le point commun entre ces abbayes, c’est que la production de bières - la plus connue - mais aussi de fromages (Chimay, Orval, Grimbergen, Maredsous…), de pain et d’hostie (Notre-Dame de Soleilmont), de glaces (Averbode) ou encore de savon ou de shampoing (Notre-Dame de Nazareth) repose sur la nécessité de trouver des ressources financières pour le bon fonctionnement de l’institution. C’est aussi, bien souvent, un volet sociétal loin d’être négligeable.

Financer la rénovation

"La brasserie de l’abbaye de Saint-Sixte a pour but de pourvoir au financement de ses activités et de ses œuvres sociales", résume sur son site la communauté monastique de Westvleteren.

Voilà bientôt dix ans, Westvleteren s’était résolue à vendre une partie de sa production dans le commerce, à savoir quelque 93 000 coffrets à 25 euros écoulés chez Colruyt, alors que l’achat a toujours impliqué un pèlerinage dans la vallée de l’Yser, après réservation. Pas de coup marketing de la part des moines de Westvleteren, mais bien la nécessité de trouver des fonds supplémentaires pour financer des travaux de rénovations.

Moins connues que la communauté de Westvleteren, les moniales trappistes de l’abbaye Notre-Dame-de-Nazareth à Brecht produisent depuis plus d’un demi-siècle des liquides vaisselles "afin de subvenir à leurs propres besoins".

Elles proposent aussi depuis 2019 un shampoing… à la trappiste. "Les moniales plus âgées se souvenaient qu’à l’époque la bière servit à friser et faire briller les cheveux. Nous avons demandé à l’Institut Meurice à Bruxelles d’entamer une étude scientifiquement fondée sur les bienfaits de la bière pour la peau et les cheveux", avait à l’époque souligné Sœur Katharina, abbesse de l’abbaye Notre-Dame-de-Nazareth.

C’est ainsi qu’un shampooing composé de 10 % de la Westmalle Dubbel a vu le jour, depuis lors rejoint par un savon mains et du gel douche à la trappiste. Le site trapp.be permet même des achats en ligne.

Les revenus des ventes des produits trappistes ont aussi une dimension sociétale. "Avec ce lancement, nous souhaitons poursuivre notre mission, en tant que brasserie trappiste, de développer la région et de soutenir les œuvres à caractère social" évoquait voilà peu Chimay dans sa communication à propos de l’arrivée chez les spécialistes en bières de sa dernière née, la "150".

Fondation pour gérer les royalties

Les moines de Chimay ont confié à la Wartoise, du nom du modeste cours d’eau qui traverse le parc de l’abbaye de Scourmont, le soin de "contribuer au développement intégral de la région". Depuis 2020, "certaines actions et appels à projets s’ouvrent à 13 communes du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse" depuis 2020.

Les chanoines prémontrés de l’abbaye Notre-Dame de Leffe se sont d’ailleurs inspirés de la démarche des moines de l’abbaye de Scourmont pour créer la fondation Cyrys, chargée de gérer les millions d’euros versés chaque année au titre de royalties par le brasseur AB InBev.

"La vision de la Fondation Cyrys est de construire, dans sa région, un monde plus solidaire, sobre et respectueux des écosystèmes, en permettant à chacun d’y prendre sa place", relate-t-elle sur son site.

