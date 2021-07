Événement Explorarium propose des balades immersives et des spectacles à la Citadelle de Namur

"La Citadelle de Namur a été choisie pour la première édition d’un événement qui devrait se décliner partout en Fédération Wallonie-Bruxelles dès 2022", ont annoncé les organisateurs d’Explorarium qui se tiendra les 4 et 5 septembre 2021. Après avoir testé les promenades spectacles en juillet 2020 à Enghien, l’équipe qui organise les festivals LaSemo et Namur en mai lance un nouveau concept. Explorarium propose des balades immersives ponctuées de haltes d’art de rue, de concerts à la bougie et d’œuvres artistiques. (Belga)