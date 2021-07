Santé Le cancer du poumon, tueur en série

Chaque année, environ 1,8 million de personnes dans le monde décèdent d’un cancer du poumon, dont 6 500 en Belgique, rappelle la Fondation contre le cancer, à l’occasion de la Journée mondiale du cancer du poumon, qui a lieu ce 1er août. Le cancer du poumon tue chaque année plus de personnes que les cancers du sein, du côlon et de la prostate réunis, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. D’ici 2030, les projections indiquent qu’il fera 2,45 millions de morts par an. (Belga)