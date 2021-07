Streaming La 2e saison d’"Into the Night" bientôt sur Netflix

La deuxième saison de la série belge Netflix Original Into the Night, mise en scène par Nabil Ben Yadir et Camille Delamarre, sera disponible sous peu sur sa plateforme. Créée par Jason George et Tomek Baginski, elle évoque la course de passagers d’un vol de nuit contre le soleil, devenu fatal pour quiconque croise ses rayons. (Belga)