Événement Le monde de la nuit organise un événement en plein air afin de tester le Covid Safe Ticket

L’organisateur de soirées de musique électronique Hangar s’associe à Labyrinth Large et Kompass Club pour organiser à Bruxelles le 8 août un événement accueillant 5 000 personnes sans distanciation sociale et sans port de masque. L’objectif est de tester l’efficacité du Covid Safe Ticket avant son entrée en vigueur le 13 août, a indiqué Hangar vendredi dans un communiqué. En collaboration avec Labyrinth Large et Kompass Klub, Hangar présente un événement test de 10 heures sur une nouvelle scène en plein air installée devant l’Atomium à Bruxelles. Cet événement test aura lieu le 8 août de 12 h à 22 h, à l’Arena 5 à Brussels Expo. (Belga)