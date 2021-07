Technologies GBL mise sur Voodoo et les jeux sur mobile

Le holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a pris une participation minoritaire dans Voodoo, un développeur et éditeur mondial de jeux sur mobile, "afin de soutenir le développement futur de la société". GBL, "qui entend être plus présent dans l’espace de la technologie européenne", investira dans l’opération 266 millions d’euros, via des actions privilégiées nouvellement émises, ce qui lui donnera une participation de 16 %. Voodoo a publié des jeux comme Helix Jump et Aquapark, téléchargés environ 600 et 300 millions de fois. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2021.