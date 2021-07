Namur YFU recherche cinq familles d’accueil en province de Namur

L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie organise des Programmes d’échanges interculturels depuis plus de 60 ans. Par le biais de ces immersions linguistiques et culturelles, une trentaine d’étudiants internationaux ont choisi de passer l’année scolaire prochaine en Belgique pour découvrir notre culture et améliorer leur français. C’est pourquoi l’ASBL qui encadre leur séjour recherche encore cinq familles d’accueil dans la province de Namur pour des jeunes qui arriveront en août prochain. www.yfu-belgique.be, 04/223.76.68 ou inbound@yfu-belgique.be. JVE