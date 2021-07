Formule 1/GP de Hongrie La hache de guerre est déterrée

Deux semaines après le clash de Silverstone, Max Verstappen et Lewis Hamilton n’ont pas enterré la hache de guerre, loin de là. Et la guerre des mots entre leurs équipes respectives, Red Bull et Mercedes, a atteint son paroxysme. Tous les ingrédients semblent réunis pour voir une deuxième partie de saison sous haute tension entre les deux prétendants au titre. Car, c’est désormais certain, les deux hommes ne se feront plus aucune politesse. Et l’on devrait vite, soyons-en sûrs, assister à un autre accrochage car aucun des deux ne voudra plus désormais céder face à l’autre. Hamilton, lui, visera surtout un neuvième succès sur un même tracé, un nouveau record. O.d.W.