Télécoms Niel veut sortir Iliad (Free) de la Bourse

Après Patrick Drahi, c’est au tour de Xavier Niel de vouloir retirer son groupe de télécoms de la Bourse : le milliardaire français, fondateur et actionnaire majoritaire d’Iliad, a décidé de renforcer son contrôle sur la maison mère de l’opérateur Free, en lançant vendredi une opération de rachat d’actions. La treizième fortune de France détient actuellement, directement et indirectement, 70,6 % du capital et 78,7 % des droits de vote de la société, et a fixé le prix de rachat du reste des titres 61 % au-dessus du cours de clôture de la veille, soit 182 euros. (AFP)