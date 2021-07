Clasica San Sebastian : encore plus jeune qu’Evenepoel !

Postposée d’une semaine, pour cause de Jeux olympiques, la Clasica San Sebastian lance la série des classiques estivales et automnales ce samedi au Pays basque. Annulée l’an passé pour cause de coronavirus, la course réunit cette fois trois sortes de coureurs. Ceux qui étaient aux Jeux, samedi dernier, comme Mollema, Ciccone, Kelderman, Konrad, Dan Martin, Moscon, Adam Yates, Mohoric ou Simon Yates. Ceux qui étaient au Tour mais ont fait l’impasse sur le déplacement à Tokyo, par exemple Alaphilippe, Vingegaard ou Cattaneo. Enfin, ceux qui n’étaient à aucun de ces rendez-vous, à l’image de Bernal, Martinez, Sanchez, Ulissi, Landa et son équipier Padun, auteur d’un doublé surprenant dans les étapes de montagne du Dauphiné qui a suscité la suspicion.

Sorti fatigué du Tour, dont il a porté le maillot jaune après son succès dans la première étape, Julian Alaphilippe est candidat au doublé puisqu’il s’était imposé il y a trois ans. Le jeune papa aura-t-il récupéré en renonçant au déplacement en Asie ? Le parcours de l’épreuve - dur, mais pas trop - convient parfaitement au champion du monde.

Seulement douze Belges

Douze Belges, seulement, seront au départ, parmi lesquels à peine deux des 22 qui étaient au Tour, Jan Bakelants et Dries Devenyns, mais aucun de nos sélectionnés de Tokyo. Même si les performances de Ben et Quinten Hermans ou d’Ilan Van Wilder seront suivies avec attention, on voit mal un quatrième Belge inscrire son nom au palmarès après Claudy Criquielion, Philippe Gilbert et Remco Evenepoel. Le record de précocité établi par le Brabançon il y a deux ans, qui devint, en gagnant la Clasica, le plus jeune lauréat d’une classique du WorldTour à 19 ans et demi, peut-il être battu ?

Toute l’Espagne l’espère avec Juan Ayuso. Le jeune et talentueux Catalan de l’équipe UAE Team Emirates vient de passer chez les professionnels fin juin. Il aura 19 ans le 16 septembre prochain, mais s’est classé deuxième dimanche dernier de la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, une semi-classique basque, où seul Luis Leon Sanchez l’a devancé au sprint.

Eric de Falleur