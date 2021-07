Des commerces dans des containers dans le quartier sinistré d’Ensival

Établi le long de la Vesdre, le quartier du centre d’Ensival est, avec le quartier Prés-Javais, l’un des plus touchés de la commune de Verviers par les inondations.

Deux semaines plus tard, un semblant de vie commence à reprendre dans le centre de l’entité. La commune a terminé le déblaiement des premiers dégâts des eaux afin de rendre les rues propres et les voiries praticables. Quelques gravats, maisons éventrées ou écroulées, et vitres brisées laissent toutefois encore entrevoir l’ampleur de la catastrophe. Des bénévoles venus d’Eupen, Malmedy, Herve et Bütgenbach se relaient chaque jour pour redresser le quartier désemparé face au désastre.

Grand Place, le poste médical de la Croix-Rouge est aussi présent sous chapiteau. Des bénévoles de Limbourg sont arrivés en matinée pour offrir un barbecue pain-saucisse aux habitants sinistrés. Entre les toilettes et les cabines de douches mobiles, un container abrite depuis ce vendredi la PharmacieConseil. Entièrement sinistrée, celle-ci devait ouvrir au plus vite pour répondre à la demande des habitants, "principalement des traitements de fonds".

Épaulés par la Ville de Verviers, "dès le 15 juillet, nous avons contacté une société pour obtenir un module sous location", explique Françoise Klitsch, pharmacienne indépendante, qui précise que "50 % des pharmacies du territoire sont sinistrées et 100 % sur Pepinster". Dans ce 36 m2 au lieu des 106 m2 habituels, "on a dû se limiter au strict nécessaire mais on reste livré trois fois par jour".

Certains fermeront leurs portes

La pharmacie sera bientôt suivie par d’autres commerçants sinistrés désireux de rouvrir "au plus vite", comme le confie Victoire Dukers, de la sandwicherie Chat Gobert. En tout, six containers seront installés Grand-Place, autour de l’ancien hôtel de ville et sur la placette devant l’imprimerie Multiprint. Outre la sandwicherie Chat Gobert, on retrouvera la librairie Chez Gus, l’Espace coiffure, Aux délices du kebab, Monsieur Boulette et le toilettage Canimania.

Parmi les autres commerces, si l’imprimerie Multiprint délocalise temporairement son activité à Battice, le temps de remettre l’immeuble en état, d’autres fermeront définitivement leurs portes comme le café Central. D’autres encore, n’ayant subi qu’une coupure d’électricité, rouvriront prochainement.

Aude Quinet