Des rats à Stockel : "En trente ans, je n’ai jamais vu ça"

Des rats à Stockel" : voilà un sujet qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Sur Facebook, plusieurs personnes affirment en effet avoir été confrontées à des rats place Dumont (commune de Woluwe-Saint-Pierre).

"Je promenais mon chien et j’en ai aperçu une bonne douzaine. En 30 ans, je n’ai jamais vu ça à Stockel", nous confirme une riveraine, "qui a toujours habité dans le quartier".

Le cabinet de l’échevine Caroline Lhoir (Écolo), en charge de la Propreté publique, se dit conscient du problème. "La commune ne reste pas sans rien faire. On a d’ailleurs demandé à Vivaqua de prendre des mesures".

Trois facteurs sont évoqués par le cabinet pour expliquer la présence de rats à cet endroit. D’abord, "les inondations et les fortes chutes d’eau" qui font sortir les rongeurs des égouts. Ensuite, le chantier avenue de Hinnisdael : "On remue les trottoirs et cela fait également sortir les rats". Et enfin, les "poubelles", qui attirent les nuisibles en quête de nourriture.

"On mène déjà des actions de sensibilisation à ce sujet, sur le tri et sur le délai entre le dépôt des poubelles à l’extérieur et le ramassage".

Une analyse à première vue partagée par Mounir Sanchez, un professionnel de la société spécialisée "SOS-Parasites Bruxelles", contacté par nos soins. "Les différentes causes habituelles semblent réunies dans ce cas. Les eaux des intempéries ont fait remonter les rats. Les travaux font vibrer les rues et dérangent les rats, qui alors ressortent. À cela s’ajoute la proximité de poubelles".

Une dératisation deux fois par an

Le cabinet échevinal précise : "Ces facteurs viennent renforcer la visibilité des rats. Mais selon nos services, il n’y aurait pas d’augmentation de leur population. Il ne faut pas penser que la situation est hors de contrôle".

Contactée par la commune, Vivaqua nous indique être intervenue récemment à Stockel : "On vient de mettre des appâts il y a quelques semaines et on va intervenir de nouveau prochainement. Nous faisons donc notre partie du travail au niveau du réseau d’égouttage, mais nous n’avons pas la compétence pour intervenir sur les rues".

La Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux rappelle également qu’une dératisation structurelle a lieu deux fois par an.

Ce phénomène de recrudescence ne semble cependant pas limité à Stockel et Woluwe-Saint-Pierre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages évoquent des faits similaires dans différents quartiers de la capitale. Le dératiseur contacté nous le confirme : "Ces derniers temps, j’ai de plus en plus d’interventions, et dans toutes les communes de Bruxelles. Car ce problème touche tout le monde". Romain Masquelier