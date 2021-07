Du respect pour la nature, et le personnel

Chef du restaurant Anona, dans le 17e arrondissement à Paris, Thibaut Spiwack a reçu en 2020 une étoile verte du Guide Michelin pour son engagement dans la gastronomie durable. Et pour cause, il coche toutes les cases : des légumes et fruits de saison, locaux et cultivés sans pesticides, des produits issus de l’élevage et de la pêche responsables, une carte courte pour éviter le gaspillage, limitation de la consommation d’eau…

Thibaut Spiwack ne défend pas seulement une cuisine respectueuse de l’environnement, mais aussi du personnel. "Ça serait illogique de faire attention aux tomates que j’achète et de balancer en même temps des casseroles chaudes à mon équipe quand je ne suis pas content."

Avant d’ouvrir Anona il y a deux ans, le chef de 35 ans a pris le temps de la réflexion. "J’ai été formé dans de grandes maisons parisiennes. J’y ai beaucoup appris, y compris ce que je ne voulais pas reproduire. J’ai vu des choses aberrantes en matière de gaspillage. Et puis, il y avait les insultes, les coups de poing, les coups de couteau, les casseroles et autres objets brûlants jetés au visage. J’en ai été témoin, parfois victime. Mais ce n’est pas parce qu’on est un enfant battu qu’on doit battre son enfant. J’ai donc voulu tout mettre en œuvre pour que mon équipe vienne au restaurant avec le sourire. Au travail, on ne crie pas. On se dit les choses, avec calme. À la place d’une cuisine exiguë comme c’est souvent le cas à Paris, la nôtre fait 41 m2 pour cinq personnes. Elle dispose d’une vue sur l’extérieur et de plaques à induction pour éviter les brûlures. Je préfère aussi être en sureffectif pour que chacun puisse avoir un moment pour respirer. Le personnel doit aussi prendre le temps de manger. C’est une obligation. Quant aux pourboires, ils sont partagés entre tous les travailleurs."

La crise sanitaire a poussé le jeune papa à prendre une autre décision. "Pendant que le restaurant était fermé, j’ai pu profiter de ma famille. Et je me suis dit que je ratais ça en travaillant le samedi. Que mon équipe ratait ça. Et donc maintenant, même si le samedi représentait un tiers du chiffre de la semaine, le restaurant est fermé ce jour-là."

Alors que des scandales de violences ont éclaboussé le monde de la gastronomie ces dernières années, Thibaut Spiwack est aujourd’hui un chef heureux. "Je me sens bien. Mon équipe aussi. Elle n’a d’ailleurs quasi pas changé depuis le début d’Anona. En fait, ce n’est pas une brigade, c’est une famille. Et si le personnel vient au travail avec le sourire, les clients vont le sentir. C’est un écosystème où tout se tient. Où tout le monde est gagnant."

Laurent Dupuis