Une nomination et des excuses

Le président Kais Saied a enfin nommé jeudi soir un nouveau responsable du ministère de l’Intérieur, dont il avait révoqué le ministre lundi. La nomination de Ridha Gharsallaoui est la première depuis que le chef de l’État a déclaré l’état d’exception, en vertu de l’article 80 de la Constitution, et s’est emparé du pouvoir exécutif. Le nouveau venu est un commissaire de police devenu conseiller à la sécurité nationale auprès du Président.

Le parti islamiste Ennahda, très critique sur cette initiative présidentielle et très critiqué par la rue, a pour la première fois reconnu "une partie de la responsabilité" dans les erreurs commises sur le plan économique et social, et dans l’échec de la mise en place d’une Cour constitutionnelle "qui aurait été un arbitre entre les pouvoirs", a dit son chef, Rached Ghannouchi. V.B.