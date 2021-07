Vendredi noir pour Pieters, pas pour Detry

Journée compliquée. Thomas Detry a rendu une carte de 67, quatre sous le par, vendredi, après le 2e tour, sur le parcours du Kasumigaseki Country Club. Le Bruxellois a réussi 6 birdies, dont 3 consécutifs entre le 15e et le 17e trous, pour 2 bogeys. Troisième à l’issue du 1er tour, Thomas Pieters a, lui, connu une 2e journée très compliquée, terminant avec 2 double bogey, aux 14e et 18e trous, et 4 bogeys (n° 3, 4, 6 et 12) pour 3 birdies, ce qui lui valait une carte de 5 au-dessus du par. Il a dégringolé en 39e position provisoire, Detry pointant 15e, mais cette 2e journée a été arrêtée par le mauvais temps, et a repris la nuit dernière, avant le 3e tour. (Belga)