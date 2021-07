"Il faut aussi apprendre à perdre"

À 32 ans, Teddy Riner avait rendez-vous avec l’histoire dans l’enceinte mythique du Nippon Budokan. Un nouveau sacre aux Jeux et le Guadeloupéen égalait le record du Japonais Tadahiro Nomura, le seul judoka à avoir jamais remporté trois titres olympiques d’affilée. Malheureusement pour lui, l’ogre français a vu son rêve s’envoler dès les quarts de finale de la compétition.

Opposé au n°1 mondial dès son troisième combat, le décuple champion du monde de la catégorie reine (+100 kg) a en effet été surpris dans les prolongations. Un contre mal ajusté, une main qui glisse et le chouchou des Français pouvait déjà dire adieu à l’or nippon.

"Il le sait, il l’a reconnu après-coup : il a fait une erreur !" Aux côtés de Teddy Riner depuis 2002, Franck Chambily ne cherche pas d’excuse à son protégé. "Sans doute qu’il aurait dû poursuivre son travail de sape plutôt que de tenter ce mouvement… Mais voilà, il n’a pas été suffisamment lucide et il le paie cash."

"Aucun regret"

Battu pour la troisième fois en l’espace d’un an et demi, le dernier lauréat du Masters de Doha - qui avait enchaîné 154 victoires d’affilée depuis septembre 2010 et sa défaite en finale de la catégorie Open des Mondiaux - ne peut cacher une certaine frustration. Celle d’être passé à côté de "quelque chose de grand" sur les tapis du Budokan, à l’instar du Néerlandais Anton Geesink qui était devenu le premier non-Japonais à décrocher l’or olympique durant les Jeux de Tokyo 1964.

"Mais je n’ai aucun regret, assure toutefois celui qui a tout de même accroché la médaille de bronze à l’issue de la journée. J’ai fait tout ce qu’il fallait pour monter sur le podium. Je ne peux donc pas m’en vouloir de ne pas avoir pris l’or."

Grand sourire devant la presse, le n°16 mondial, qui avait déjà terminé 3e aux Jeux de Pékin, savoure sa 4e breloque olympique. C’est que l’athlète, outre le fait qu’il est conscient que le judo n’est qu’un éternel recommencement - "Il y a bien un moment où je devais m’incliner" - et qu’il faut "aussi apprendre à perdre", sait mieux que quiconque qu’il revient de loin. Pour ne pas dire de très loin.

Absent du circuit international pendant un an et demi après son 10e titre mondial obtenu fin 2017 face à… Toma Nikiforov, le quintuple champion d’Europe a accumulé les handicaps à l’aube de ses quatrièmes JO.

Notamment contraint de perdre plus de 25 kg à son retour afin de retrouver un poids de forme avoisinant les 140 kg, Teddy Riner, qui a aussi interrompu sa préparation pendant deux mois en raison d’une blessure au genou encourue fin février, a dû cravacher pour revenir au top.

"Si je suis aussi fier de cette médaille de bronze, c’est parce que le chemin pour l’obtenir a été long", glisse-t-il.

A. M.