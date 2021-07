Une campagne pour la troisième dose de vaccin

À l’heure où des pays occidentaux s’efforcent de vacciner un maximum de leur population avec deux doses contre le Covid-19, Israël a lancé vendredi une campagne en faveur d’une troisième dose de vaccin destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans. Le nouveau président Isaac Herzog et son épouse Michal ont voulu tracer la voie en se faisant administrer en premier cette troisième dose Pfizer/BioNTech.

L’Etat hébreu avait été l’un des premiers pays à lancer, en décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d’un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer lui donnant un accès rapide à des millions de doses payantes en échange de données biomédicales sur les effets du vaccin. Cette campagne avait permis de faire reculer le nombre quotidien de cas d’environ 10 000 à moins d’une centaine, de déconfiner l’économie et de rouvrir en partie ses frontières. Mais ces dernières semaines, le nombre de contaminations, puis d’hospitalisation, est reparti à la hausse avec la propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes qui avaient été vaccinées il y a plus de six mois. (AFP)