"J’habitais chez Eric Gerets, mon second papa"

Pour Karel Geraerts, la rencontre de ce dimanche sera particulière. L’adjoint de Felice Mazzù retrouvera Bruges, son club de cœur. Une équipe qui lui a laissé de bons souvenirs durant ses deux passages en Venise du Nord. Évocation via quatre hommes forts qui auront marqué ses passages en bleu et noir.

Eric Gerets

"Quand j’avais 15 ans, je jouais à Genk. Eric Gerets était le coach du Club Bruges et son fils était l’un de mes meilleurs amis. C’est grâce à lui que j’ai rejoint la Venise du Nord. J’ai habité chez eux, ce qui soulageait mes parents. En tant que jeune, il faut un gros mental pour accéder à l’équipe première brugeoise. La question chaque week-end n’était pas si nous allions gagner, mais avec combien de buts d’écart nous allions gagner (sourire). Eric Gerets n’a finalement jamais été mon coach principal, mais a été comme un deuxième père pour moi. Il m’a beaucoup parlé et me donnait des conseils quand il venait voir les Espoirs de Bruges."

Josip Skoko

"Ce nom me fait d’abord penser à un bon joueur de foot dont j’appréciais le style de jeu. Mais c’est lui qui, lors de mon tout premier match avec les pros (NdlR : le 20 mai 2001, face à Genk) m’a taclé par l’arrière. La première réaction du docteur du Club a été de parler d’une fin de carrière… Eric Gerets m’avait conseillé d’aller chez Lieven Maesschalck à Anvers. Pendant des mois, j’ai travaillé comme un chien pour revenir plus fort. Au total, j’ai été sur la touche durant sept ou huit mois. Ce n’est pas toujours gai de travailler toujours en intérieur avec les kinés sans être sur le terrain avec l’équipe. D’autant que je voyais mes potes qui recevaient leur chance en équipe première… Bruges a gagné la Coupe de Belgique au bout de cette saison mais je ne considère pas ce titre comme le mien. J’étais dans la sélection pour la finale mais je n’ai pas joué. Ce n’est que sur papier que cette Coupe fait partie de mon palmarès."

Luc Devroe

"C’est lui et Michel D’Hooghe qui ont fait le forcing pour que je revienne à Bruges (NdlR : après un prêt de six mois à Lokeren suivi d’un séjour de trois saisons au Standard). Le Club Bruges était resté en contact avec mon père en disant qu’ils étaient prêts à m’accueillir à nouveau quand je le voulais. Nous sommes un jour allés les écouter de manière plus sérieuse et en une heure, mon transfert était fait. J’ai vécu quatre saisons dans la peau d’un quasi titulaire indiscutable, mais je n’ai pas vécu cette période comme une revanche sur le passé. Cette fois, j’étais considéré comme un vrai leader du vestiaire avec des responsabilités."

Sven Vermant

"Les dirigeants brugeois sont partis et ont été remplacés. Les nouveaux ont voulu commencer à partir d’une page blanche et je ne faisais pas partie de leur plan. Cela a été un coup dur pour moi, mais je dois reconnaître que, jusqu’à aujourd’hui, ils ont eu raison… Adrie Koster, l’entraîneur de l’époque, m’appréciait beaucoup et voulait absolument que je reste. Sven Vermant, avec qui j’ai partagé le vestiaire brugeois pendant des années, avait pris sa décision. Si je revois Sven ? Je lui dirai bonjour. Cela fait partie du monde du football."

François Garitte