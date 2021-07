La campagne de vaccination européenne avance à deux vitesses

Éclairage Maria Udrescu

L’Union européenne a célébré cette semaine une victoire en demi-teinte face à la pandémie de Covid-19. "Notre objectif était de protéger 70 % des adultes de l’UE avec au moins une dose en juillet. Aujourd’hui, nous avons atteint cet objectif", s’est réjouie mardi dernier la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. L’Europe devrait donc réussir son pari : vacciner totalement 70 % des adultes avant la fin de l’été. Mais le combat contre le coronavirus est loin d’être terminé. Le variant Delta, plus contagieux, se répand, de sorte que le seuil de l’immunité collective, à savoir le pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour espérer mettre fin à la pandémie, se situerait désormais à 80 %, voire 90 %.

Or le rythme de vaccination ralentit. Partout dans l’UE, les autorités sont confrontées à l’hésitation vaccinale, un phénomène qui touche particulièrement des pays d’Europe centrale et orientale. Éviter les décalages entre États membres et préserver l’espace de libre circulation Schengen, déjà malmené tout au long de la pandémie, sous-tendaient pourtant la stratégie de vaccination commune. C’est dire l’ampleur du défi qui s’impose toujours au Vieux Continent.

Des vaccins en suffisance

En juin 2020, les Vingt-sept se sont accordés pour acheter ensemble des doses de vaccin de divers laboratoires, afin de se les distribuer équitablement au prorata de leur population. Cet exercice de solidarité s’était imposé comme une évidence, à l’heure où se profilait une course aux vaccins mondiale qui aurait sévèrement ébranlé l’unité des Etats membres s’ils s’y étaient engagés en tant que concurrents.Il s’agissait donc d’éviter que les pays les plus riches soient les premiers à se procurer des vaccins, tandis que les moins nantis peinent à en acheter ou soient confrontés à des prix prohibitifs. Après un début compliqué, dû aux retards dans la production de vaccins, notamment du laboratoire AstraZeneca, la stratégie vaccinale de l’UE a trouvé son rythme de croisière. Début juillet, la Commission annonçait qu’elle avait livré suffisamment de doses aux États membres pour vacciner 70 % de la population - à l’heure actuelle, plus de 536 millions de doses ont été distribuées dans toute l’UE.

Des disparités entre États membres…

Force est de constater que la campagne de vaccination est à la traîne dans certains pays d’Europe orientale. Le fossé est énorme entre d’une part les champions de la vaccination comme Malte, dont 90,7 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, l’Irlande (85,1 %), le Danemark (84,6 %), les Pays-Bas (84,3 %), la Belgique (83,1 %) et, d’autre part, les pays en queue de peloton, la Roumanie (31,5 %) et la Bulgarie (18,6 %).

"La campagne de vaccination a été exemplaire en Roumanie mais, dès avril, tous ceux qui voulaient être vaccinés l’ont été", constate le sociologue roumain Cristian Pirvulescu. Le gouvernement est allé jusqu’à offrir une portion gratuite de mici (plat de viande grillée traditionnel) à ceux qui voulaient bien se faire vacciner dans les stands installés à cet effet sur les marchés. Mais la Roumanie a été contrainte de suspendre la réception de vaccins, à l’exception de celui de Johnson&Johnson (vaccin unidose). Depuis juin, le pays a vendu une partie de ses stocks à différents pays dont le Danemark et l’Irlande et fera également don de 100 000 doses au Vietnam. La Bulgarie, quant à elle, a donné 172 500 doses du vaccin d’AstraZeneca au Bhoutan.

De manière générale, le reste des États d’Europe centrale et orientale affiche un taux de vaccination aux alentours de 50 % de la population. La Hongrie a certes immunisé 66,4 % de ses citoyens, mais le pays est parmi les seuls à avoir fortement misé sur les vaccins chinois et russe, qui n’ont pas été autorisés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

"Il y a une corrélation entre la situation économique d’un pays, qui se reflète dans l’accès à l’éducation et aux connaissances scientifiques, et la propension des citoyens à être influencés par des théories conspirationnistes", explique M. Pirvulescu. Et d’ajouter : "Au-delà du niveau d’éducation, il faut noter que les gens qui ont des frustrations sociales les traduisent en théorie du complot. En ce sens, le taux de vaccination est aussi un indicateur de la frustration sociale des citoyens."

… que l’UE peut difficilement pallier

"L’enjeu (européen) était de ne pas avoir d’écarts entre États membres, mais on les retrouve au bout du compte. Il s’agit désormais de rééquilibrer la situation", constate Eric Maurice, de la Fondation Robert Schuman.

Cela ne sera pas simple. La courbe de la vaccination s’aplatit dans tous les États membres, y compris dans les pays qui sont encore loin du seuil de l’immunité collective, fixé pour l’heure à 70 %. Face à ce phénomène, l’Union est quasi impuissante., puisque la mise en œuvre des campagnes de vaccination est une compétence exclusive des États. "C’est une question de logistique dans les États membres et de motivation de la population. "L’hésitation vaccinale est une question nationale, de rapport entre les autorités et les populations, avec la responsabilité politique qui y est liée", précise M. Maurice.

Le variant Delta touche les pays touristiques…

Ce n’est "pas le moment de baisser la garde", face à "la menace de variants plus transmissibles", a néanmoins alerté mardi la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides. La hausse actuelle des contaminations - que certains qualifient de quatrième vague - est notamment due au variant Delta du Covid-19, désormais majoritaire dans plusieurs pays.

"Le taux de reproduction d’un virus est influencé par trois paramètres. Tout d’abord, le nombre de contacts - raison pour laquelle la circulation du virus augmente dans les pays touristiques. Ensuite, le risque de transmission par contact (entre deux individus). Celui-ci augmente avec le variant Delta, qui est plus contagieux. Enfin, l’immunité de la population. Moins la population est vaccinée, plus on a de risques d’avoir des contacts avec des personnes non immunisées. Ces trois paramètres jouent ensemble et génèrent la situation épidémiologique dans un pays", explique Niko Speybroeck, épidémiologiste et professeur à l’Institut de recherche santé et société de l’UCLouvain.

On observe en effet que le variant Delta touche surtout les pays touristiques (France, Italie, Portugal, Grèce…) et de manière générale l’Europe occidentale (Allemagne, Pays-Bas, Belgique…). C’est dans ces mêmes pays que les chiffres de l’épidémie repartent à la hausse, le virus affectant désormais principalement les jeunes (20-29 ans) non vaccinés.

… mais circule dans toute l’UE

Les États d’Europe centrale et orientale ont été jusqu’ici plus ou moins épargnés par le variant Delta et ses conséquences. Cela s’explique par une moindre présence de touristes, mais peut-être aussi par le fait que leurs citoyens voyagent moins, en tout cas vers les pays touchés par le variant Delta. "Le pic épidémiologique est survenu plus tard dans cette partie de l’Europe, ce qui a pu créer une immunité naturelle (de la population) plus récente", précise aussi M. Speybroeck. L’expert souligne cependant que "le nombre de tests effectués est moindre en Europe de l’Est". La comparaison reste difficile entre par exemple la Belgique, qui a effectué la semaine dernière 4 360 tests par 100 000 habitants, et la Bulgarie qui en a réalisé 1 415.

Quoi qu’il en soit, le variant Delta continue de circuler et se répand petit à petit dans toute l’UE, s’imposant désormais même en Slovénie, en Slovaquie, en Pologne, en Estonie et en Lettonie. Les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna) s’avèrent efficaces pour en contrer les formes graves, d’où les efforts des autorités pour accélérer les campagnes de vaccination, notamment des jeunes. Au Royaume-Uni, un pays dont la population est vaccinée à 90 % et où le variant Delta est majoritaire, le nombre de cas de Covid-19 est en hausse, mais celui des décès diminue, observait début juillet le Wall Street Journal .

Par contre, "une fois que ce variant commencera à s’installer dans des pays avec une faible couverture vaccinale, cela pourrait poser des problèmes", met en garde M. Speybroeck. Selon le New York Times , les données préliminaires recueillies dans plusieurs États américains au cours des six derniers mois ont montré que 99,5 % des personnes décédées du Covid-19 n’avaient pas été vaccinées. M. Speybroeck souligne donc que "l’automne sera un test pour plusieurs pays, avec l’espoir que les hôpitaux resteront épargnés".

Reconfiner ou vivre avec le virus ?

"Plusieurs États ont décidé de danser avec le virus et de laisser tomber les mesures sanitaires", constate M. Speybroeck. Les gouvernements misent de plus en plus sur le certificat sanitaire, pour préserver les libertés, récemment retrouvées, pour les personnes vaccinées et épargner le secteur du tourisme. Alors que les usages de ce sésame varient déjà selon les pays, donc selon les cultures, les leçons tirées (ou pas) de la pandémie et la situation épidémiologique actuelle, de trop grandes divergences entre les États membres pourraient, tôt ou tard, affecter la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen.

Aussi, les États membres qui affichent un faible taux de vaccination ne pourront-ils pas faire face de la même manière à une éventuelle nouvelle flambée de l’épidémie. À terme, le risque de voir certains pays européens apprendre à vivre avec le coronavirus tandis que d’autres sont contraints de reconfiner, à cause de la hausse des hospitalisations et des décès, est donc bien réel. Cela pourrait plomber la relance économique dans certains pays, alors même que l’UE est en train de mettre en marche son plan de relance de 750 milliards d’euros, levés sur les marchés par la Commission au nom des Vingt-sept. Répartie entre tous les États membres, selon leurs besoins, pour pallier les conséquences de la pandémie et atteindre les objectifs climatiques et numériques européens, cette enveloppe avait justement pour but d’offrir à tous les pays de l’UE une même chance de renouer avec la croissance.

In fine, c’est donc l’unité de l’Union européenne et la capacité des Vingt-sept à faire bloc face à la pandémie qui sont en jeu.