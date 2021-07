La Cellule de coordination provinciale passe le relais

Cela fait maintenant quinze jours que la Province de Liège a mis sur pied une Cellule de coordination provinciale de solidarité chargée de faire le lien entre les propositions d’aides émanant des entreprises, associations ou citoyens et les besoins des sinistrés recensés par les communes et les CPAS.

Pendant deux semaines, la Cellule et son call-center ont reçu près de 3 000 appels dont 2 500 offres témoignant de l’importante solidarité des citoyens venant de tous horizons, bien au-delà des frontières provinciales. "Toutes les demandes de logements temporaires ont été rencontrées, se félicite la Province, et près de 50 demandes ont été transmises par les autorités communales." Cependant, "l’heure est venue de passer à une autre phase pour maintenir ce niveau d’efficacité face à une évolution des besoins qui ne sont plus ceux des premiers moments de la catastrophe." Et de passer le relais à d’autres opérateurs, la Province souhaitant ainsi mettre davantage ses moyens humains directement au service des communes.

Pour les citoyens qui désirent poursuivre cet effort de solidarité, la Province les invite à consulter le site www.wallonie.be ou à contacter le 1 718 les jours ouvrables de 8h30 à 17h ou le 1719 pour les germanophones.A.Q.