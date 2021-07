La première place du groupe à l’horizon

Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

La finale du groupe est prévue lundi à 10 h 20 face à la Chine, vainqueur sur le buzzer face à l’Australie. "Un match difficile, prévient le coach Philip Mestdagh. La Chine a les qualités pour jouer sur sa puissance mais aussi sur sa vitesse."

Pas le choix : il faut gagner. Car si la Belgique est assurée de terminer, au pire, deuxième de sa poule et donc de participer aux quarts de finale, elle doit terminer en tête du groupe. Pourquoi ? Afin d’éviter le plus gros morceau du tournoi : les États-Unis.

Face à Porto Rico, "gagner était la seule chose qui importait, résume Julie Allemand. On ne joue pas toujours le plus beau basket, mais le coach a demandé d’essayer de l’emporter avec un écart maximum (NdlR : qui aurait été utile en cas d’égalité mais qui ne le sera logiquement pas) et nous l’avons fait."

Avec l’incroyable match au tir à distance d’Hanne Mestdagh - elle en a planté six sur neuf et a rentré ses cinq premiers essais - la victoire est la seule vraie satisfaction de la rencontre contre un adversaire très faible.

Les Belges, et notamment Emma Meesseman qui s’est réveillée en fin de match pour finalement planter 26 points, sont meilleures quand l’équipe d’en face les pousse dans leurs retranchements, les forcent à jouer rapidement et à imposer leur tempo en phase offensive.

Un horaire inhabituel

Trop souvent, elles ont posé le mauvais choix de shoot et même de passe. "On a aussi perdu beaucoup trop souvent le ballon et gagné beaucoup trop peu de rebonds, pointe le coach Mestdagh. Les rebonds, c’est une question de puissance et de volonté. Il faut être plus présent plus rapidement sous l’anneau."

Le manque de punch des Cats en début de partie pourrait être lié à l’horaire du match (10 heures au Japon) auquel elles ne sont pas habituées. "Le plus gros challenge était de se réveiller tôt. On n’est vraiment pas habituées à ça. On s’est levées à six heures. J’avais même mis le réveil cinq minutes plus tôt", grimace Emma Meesseman.

Philip Mestadagh a également profité du match pour impliquer Carpréaux, Nauwelaers et Wauters afin de les maintenir concernées et pour qu’elles ne terminent pas frustrées. Un management intelligent qui a aussi permis à quelques joueuses de la rotation de lever le pied pour arriver fraîches lundi face à la Chine. Un tout autre morceau que Porto Rico.