Le Bois du Cazier pressenti pour l’accueil du Musée de la route

Un Musée de la route au Bois du Cazier à Marcinelle ? Ne souriez pas, le projet est dans les cartons, même s’il n’en est qu’au stade de l’ébauche. Vice-président du Bois du Cazier, le député wallon Maxime Hardy (PS) a interrogé la ministre Valérie De Bue (MR) en charge du tourisme et du patrimoine sur la faisabilité de ce projet. Comme le précise le directeur du site de mémoire Jean-Louis Delaet, une demande en ce sens a été formulée par l’ASBL du Musée de la route dont les collections sont menacées de se retrouver à la rue. "Si nous n’en sommes pas demandeurs, nous sommes ouverts à ce transfert uniquement s’il n’est pas de nature à remettre en question notre classement Unesco. Il importe également que le projet muséal soit de qualité. La création d’un hangar pour les collections ne nous intéresse pas."

Un projet cohérent

Conservatoire du génie civil, le Musée de la route occupe actuellement trois casemates de la rue des Canonniers à Mons. La Wallonie qui en est propriétaire veut les vendre. Les collections se composent d’anciens engins de construction routière (rouleaux compresseurs, camions de chantiers, signalisation et bornes indicatives, etc.). Pour la ministre, "l’ASBL du Musée de la route doit d’abord élaborer un projet cohérent. Cela passe par la réalisation d’une étude que peut effectuer le centre d’ingénierie touristique de Wallonie qui regroupe les différentes agences de développement territorial du sud du pays. Les résultats de cette étude détermineront la position à adopter par le gouvernement", dit en substance Valérie De Bue. Le déménagement n’est pas envisagé avant au moins deux ans, ce qui laisse du temps pour finaliser le projet.

Une position qui agréée l’ASBL de gestion du Bois di Cazier. "Le site est une propriété du Commissariat général au tourisme", rappelle-t-elle. "Si le transfert du musée de Mons vers le Bois du Cazier devait se concrétiser, des réunions avec l’Agence wallonne du patrimoine seraient indispensables pour déterminer les modalités d’implantation et obtenir une autorisation patrimoniale dans le cadre particulier d’un site Unesco." Ce statut interdit en effet de modifier la vue sur l’ancien charbonnage. Or l’accueil du Musée de la route impose la construction d’un hangar à l’arrière. Quel volume et quelle hauteur ? Avec quel impact sur la vue des chevalements ? Et surtout, quelle pertinence sur ce site de mémoire dédié à l’histoire du charbon et de l’immigration ? La Wallonie a d’autres choix de terrains.D.A.