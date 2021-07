"Le podium n’est pas bien loin"

Emma Plasschaert est 5e en laser radial et s’est qualifiée pour la course à la médaille.

On attendait énormément d’Emma Plasschaert, vendredi, pour ses deux dernières régates, et elle a déçu. L’Ostendaise y a réalisé son moins bon résultat sur la dixième et dernière course qualificative avec une 21e place.

Heureusement pour elle, elle ne sera pas prise en compte lors du décompte final, chaque participante voit sa pire course "scratchée". Elle ne pourra par contre pas effacer ses 17es places de la 9e régate et de début de semaine. Elle a reculé d’une position par rapport à jeudi pour être 5e avant la régate finale de dimanche.

"Je suis assez déçue", a-t-elle expliqué après les qualifications. "Et surtout de la performance de ce vendredi. J’ai eu du mal à trouver de la vitesse sur l’eau. Ce sont des conditions peu venteuses que j’aime moins. J’aurais espéré obtenir un meilleur résultat. Je suis par contre fière de ma régularité au long de la semaine. Je veux retenir cela plutôt que de me concentrer sur une mauvaise dernière journée."

Même la Danoise Anne-Marie Rindom, n°1 incontestée de la compétition, a eu des problèmes en fin de qualification et a reçu deux pénalités sur la dernière régate. "Ce sport est imprévisible, sourit la Belge. Et cela rend les choses intéressantes."

48 heures de décompression

Plasschaert a encore ses chances. Cinquième avec 83 points, elle n’est qu’à quatre unités du podium.

"Avec les points doublés dans la course de dimanche, tout peut encore arriver. Le podium n’est pas loin, mais il faudra toutefois que tout se mette bien pour accrocher une médaille. On verra bien ce que ça donne. Mathématiquement, tout est possible, mais je ne dois pas uniquement regarder celles qui sont devant moi, car d’autres concurrentes ne sont pas loin derrière. J’ai, en tout cas, très envie de me faire pardonner des deux dernières régates du jour."

Si elle parvient à décrocher une médaille, elle rejoindra au palmarès son modèle, Evi Van Acker, présente à Tokyo, qui avait obtenu le bronze aux JO de Londres en 2012 avant de connaître une compétition plus difficile à Rio qu’elle a conclu au pied du podium.

Elle a au total près de 48 heures pour décompresser. Elle ne pourra pas retourner à l’eau dans ce laps de temps qu’elle mettra à profit pour deux choses : "D’abord bien décompresser après une longue semaine et ensuite analyser comment m’améliorer si le vent est similaire à vendredi pour pouvoir réaliser une belle régate finale."

R.V.P.