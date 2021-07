Le public est au rendez-vous dans les salles

Depuis la réouverture des cinémas le 9 juin, les exploitants de salles et distributeurs de films se félicitent, dans la mesure du raisonnable, du retour des spectateurs. Le 16 juillet, l’Association belge des distributeurs de films (ABDF) s’est fendue d’un communiqué aux accents rassurants : "Après des premières semaines de réouverture relativement timides, les chiffres du box-office ont atteint 2,3 millions d’euros [la semaine du 9 juillet]", avec des chiffres qui augmentent "semaine après semaine". Même l’Euro de foot n’a pas eu l’impact négatif redouté.

Deux facteurs ont été déterminants, estime Laurence Hottart, présidente du conseil d’administration de l’ASBL Les Grignoux (qui gère treize salles réparties entre le Parc, le Churchill, le cinéma Sauvenière, à Liège, et le Caméo à Namur) : "La météo et une offre de films plus intéressante que l’an dernier" quand les salles avaient brièvement rouvert entre les deux vagues de la pandémie.

Les films se bousculent à l’affiche, en effet : près de 90 titres sont sortis en huit semaines. Le nombre de sorties hebdomadaires atteint parfois le double de la moyenne normale.

Un meilleur été que 2019

La fréquentation des salles serait sensiblement meilleure en Région bruxelloise qu’en Flandre et en Wallonie, selon nos informations, sans que nous puissions communiquer de chiffres officiels. Compte tenu de la particularité de cet été - avec des salles qui ne peuvent accueillir qu’un nombre limité de spectateurs, la Fédération des cinémas de Belgique préfère attendre la fin de l’été pour communiquer les chiffres de fréquentation de ses membres.

Si les salles enregistrent sans surprise une meilleure fréquentation que lors de l’été de transition de 2020, certains exploitants assurent même connaître un meilleur été que celui de 2019. "Sur les 26 premiers jours de juillet, nous avions totalisé 6 000 entrées en 2019. Nous sommes à 9 000 cette année", se réjouit Nicolas Gilson, programmateur au Palace, à Bruxelles.

Même constat à l’Aventure, voisin. "Nous faisons mieux que l’an passé et même que les mois de juillet normaux", assure Jérôme Branders, responsable de ce cinéma du centre de Bruxelles.

Après de longs mois de fermeture, l’offre de films est pléthorique et de nature à satisfaire autant les amateurs de cinéma d’auteur que ceux de blockbusters. Selon l’association des distributeurs, les cinq plus grands succès du moment sont Conjuring 3, Cruella, Pierre Lapin 2 : panique en ville, Tom & Jerry et Sans un bruit 2 . Deux films d’horreur et trois films familiaux, tous issus de studios hollywoodiens, qui sont majoritairement à l’affiche dans les multiplexes des groupes Kinepolis et UGC.

Le succès des valeurs sûres

Chez les exploitants qui privilégient le cinéma d’auteur, cinq films s’imposent depuis la reprise : Drunk de Thomas Vinterberg, Adieu les cons d’Albert Dupontel, Le Discours de Laurent Tirard ainsi que les oscarisés The Father de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, et Nomadland de Chloé Zhao.

Dernier phénomène en date : Titane de Julia Ducournau, récente Palme d’or du Festival de Cannes. "Nous avions une avant-première prévue à Liège avant même le début du festival, témoigne Laurence Hottart. Après l’attribution de la Palme d’or, nous avons ajouté une deuxième salle - soit deux salles de 280 personnes. En un quart d’heure, toutes les places étaient prévendues." Le succès a été identique à l’avant-première organisée le 20 juillet, à Bruxelles. Le Palace a rempli la jauge maximale de sa grande salle, soit 250 places.

"Nous constatons avec satisfaction que les valeurs sûres attirent le public", relève encore Laurence Hottart. "Nous bénéficions d’une offre assez géniale pour l’instant, mais c’est sport", ajoute Nicolas Gilson. "On essaie de défendre tous les films, mais avec une telle quantité, c’est parfois difficile."

Des films étouffés par la concurrence

Après des mois de fermeture et un été 2020 anorexique, les exploitants, contraints à des jauges de fréquentation réduite, privilégient les films qui attirent le public. Malgré l’offre abondante, la rotation des films est limitée.

"Le potentiel et le niveau qualitatif ou populaire devront être très élevés pour que chaque film trouve son public, avertissait, lors de la réouverture, Stephan De Potter, co-CEO de Cinéart, un des principaux distributeurs de films indépendants en Belgique. Le risque est grand pour les films fragiles, les premiers films, qui ne sont pas portés par des réalisateurs connus ou des acteurs populaires."

Dont acte. Thomas Verkaeren, general manager d’O’Brother, qui distribue notamment les films de Bouli Lanners ou de la Palme d’or Titane, le confirme : "Nos films Mandibules, Les 2 Alfred ou Teddy ont enregistré des entrées en dessous de nos estimations. Il y a une hégémonie de certains films qui rencontrent le succès et que les exploitants décident de conserver à l’affiche au détriment de ceux qui connaissent un démarrage plus difficile." Les Grignoux conserveront par exemple Nomadland à l’affiche jusqu’à la fin de l’été.

"Il y a malheureusement des films étouffés par la quantité phénoménale de sorties chaque semaine. Pour nous exploitants, c’est facile : nous avons le choix parmi de très bons films. Mais c’est plus cruel pour les distributeurs : c’est un peu marche ou crève si le public ne suit pas un film", concède Jérôme Branders.

Lui-même a dû, à son grand regret, retirer de l’affiche le Falling de Viggo Mortensen après une semaine d’exploitation à l’Aventure. Sacrifice similaire pour Ibrahim de Samir Guesmi aux Grignoux, malgré un important travail d’accompagnement. Au Palace, c’est Petite Maman de Céline Sciamma qui ne rencontre pas le public, regrette Nicolas Gilson.

Le risque d’un "massacre" en septembre

Les exploitants de salles sont "coincés entre les films qu’on veut défendre et ceux dont on a besoin pour attirer le public", reconnaît Jérôme Branders. C’est le cas du récent Kaamelott d’Alexandre Astier, "film de fans qui attire les fans". Cette suite d’une série culte a connu un très bon démarrage la semaine du 20 juillet.

Le film aurait même enregistré un premier jour d’exploitation supérieur à celui de tous les autres films français sortis hors pandémie depuis 2013, à l’exception des Tuche 3 (2018), avec lequel il est quasi ex aequo, selon le communiqué du distributeur du film, Belga, qui ne donne pas, toutefois, de chiffre précis.

Cette fréquentation rassurante s’enregistre alors que, faut-il le rappeler, les exploitants sont tenus d’imposer un nombre réduit de spectateurs dans leurs salles, afin de respecter la distanciation sociale. "La jauge réduite impacte encore beaucoup la fréquentation, insiste Laurence Hottart des Grignoux. Au Caméo, nous avons trois grandes salles, donc ça va. Mais dans des salles d’une capacité de 350 places, ne pouvoir accueillir que 180 personnes, ça fait de la peine." Nos interlocuteurs exploitants assurent devoir refuser du monde régulièrement.

Au diapason de ses homologues, Nicolas Gilson redoute un trop-plein de films à la rentrée, entre l’abondante offre de la très qualitative sélection cannoise qui commence à arriver, celle de la Mostra de Venise qui suivra en septembre et les nombreux blockbusters encore en attente parmi lesquels OSS 117, Eiffel, Dune ou le James Bond Mourir peut attendre. "J’ai des films programmés jusqu’en décembre. Il faut espérer qu’on puisse revenir à des jauges pleines. Sinon, cela risque d’être un massacre : si un film ne marche pas, il sera retiré de l’affiche au bout d’une semaine..."

Dans son communiqué, l’Association des distributeurs de films rappelle qu’il n’y a "aucune indication que les cinémas constituent des foyers de contamination". Nos interlocuteurs soulignent le respect des règles par leur public, dans l’espoir d’un assouplissement des normes d’ici la fin de l’été.

Alain Lorfèvre