Le relais belge mixte en finale

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Ce samedi, à 14 h 35, la Belgique va tenter de se frayer un chemin vers le podium du relais 4x400 m mixte, une mission que l’on pensait facilitée par les disqualifications ayant frappé les États-Unis et la République dominicaine, respectivement premiers et deuxième devant les nôtres dans la première série. Mais cinq heures après la fin de la course, le jury d’appel prenait la décision de réintégrer les deux équipes après contestations et visionnage des vidéos mettant en scène l’Américaine Lynna Irby, mal placée par les officiels, et l’athlète dominicaine qui avait corrigé spontanément un mauvais positionnement sans gêner le déroulement de la course.

Troisième, puis premier et finalement troisième, le quatuor inédit composé d’Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus et Jonathan Borlée avait, lui, très bien manœuvré pour aller chercher l’une des places qualificatives. Et en signant un nouveau record de Belgique (3.12.75) !

"Ça me paraissait pas mal, qu’est-ce que vous en pensez ?" répondait Jonathan Borlée lorsqu’on lui demandait comment il s’était senti pour son premier 400 m de l’année, après des mois de problèmes physiques, par 30 degrés et 73 % d’humidité. "J’étais bien à l’entraînement et les coachs ont décidé de me faire confiance. Je savais depuis mardi que j’allais courir, Kévin n’allant pas faire les deux courses alors qu’il fait aussi l’individuelle, et je vous avoue que j’étais un peu anxieux de commencer ma saison aux Jeux olympiques. L’équipe m’a toutefois mis dans une bonne position, j’étais assez relax et j’ai vu tout de suite que les États-Unis allaient être éliminés vu la position de leur première relayeuse (NdlR : une décision sur laquelle le jury d’appel est donc revenu). Du coup, j’ai décidé de relâcher dans les 40 derniers mètres en voyant sur l’écran que la qualification ne serait plus menacée."

Un peu plus tôt, Alexander Doom avait, conformément aux consignes de Jacques Borlée, tenté de maintenir un écart raisonnable sur les États-Unis, cédant le témoin en troisième position. Après un virage moyen, Imke Vervaet s’est retrouvée en queue de groupe, mais elle a fait preuve de sang-froid pour gagner deux places en fin de course. Cinquième, Camille Laus a ensuite pris de vitesse la concurrente irlandaise pour servir Jonathan Borlée en quatrième position. L’effort du Bruxellois pour remonter deux équipes n’est, lui, pas passé inaperçu.

Bon travail d’équipe

"L’équipe a fait du bon travail, juge Camille Laus. Avec Imke, on a certains automatismes et on sait que les passages sont décisifs dans ces courses. On continue à travailler nos points forts parce qu’un bon résultat se joue aussi là. Je suis super contente du record de Belgique et d’avoir retrouvé ma foulée. Ce dimanche, on partira avec le rêve de monter sur le podium et on va tout donner ! Tout le monde est prêt, en forme, et quoi qu’il arrive, on aura une bonne équipe."

"Ce n’était pas évident de courir au 2 avec mon grand gabarit mais je me suis bien débrouillé", souligne Alexander Doom, à l’aise dans sa position - préférée - de premier relayeur. Certains pays injecteront du sang neuf avant cette finale où l’on retrouvera aussi la Grande-Bretagne, la Pologne, les Pays-Bas et la Jamaïque. Et côté belge ? La participation de Cynthia Bolingo - dont "il avait été convenu qu’elle serait épargnée, même avant sa blessure", dit Imke Vervaet - reste un point d’interrogation comme le possible enchaînement entre la finale du mixte et les séries de l’épreuve individuelle, à quelques heures d’intervalle (à 3 h 45, dans la nuit de samedi à dimanche en Belgique pour le 400 m), pour Kévin Borlée.

"Selon moi, Cynthia, à son meilleur niveau, a des chances d’atteindre la finale sur 400 m. Je ne lui en voudrais pas si elle décidait de se préserver, ajoute Jo Borlée. La finale s’annonce très ouverte, la densité est énorme. Une médaille, ce sera compliqué, mais c’est possible !"

L. M.