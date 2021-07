"Les Espagnols ne voudront pas garder la balle"

1 "Une très bonne nouvelle"

"Jouer face à l’Espagne est une excellente nouvelle. Le match ne sera pas simple car on parle d’un quart de finale des Jeux olympiques. Mais, si on regarde le niveau des deux équipes pour le moment, la Belgique est vraiment plus solide. On connaît très bien cet adversaire car c’est un pays européen qu’on a pu croiser ces derniers mois."

2 "Il faut les presser haut"

"Il faudra absolument garder notre pressing haut. Nous chercherons à faire bouger cette défense qui n’est pas si solide que ça. Les Espagnols sortiront de défense avec de longs flicks. Ils joueront bas. Ils partiront en contre-attaque en jouant sur la vitesse de Lleonart et Allegre. Au niveau du jeu, nous sommes plus forts. Nous monopoliserons la balle. Les Espagnols ne chercheront plus à la garder longtemps comme l’Australie ou l’Allemagne. À nous de bien les faire bouger."

3 "Accepter que le score ne bouge pas trop en première mi-temps"

"Les Reds devront vraiment être patients. En première mi-temps, le score pourrait n’évoluer que très peu. Si nous les faisons bien bouger, ils se fatigueront. Nous pourrons alors faire la différence dès le 3e quart-temps.

4 "Cortes et le pc espagnol"

"On connaît le pc espagnol avec Quemada ou Romeu. Vanasch connaît bien Quemada vu qu’ils ont joué tous les deux dans le championnat belge. Pau a un geste difficile à lire. Romeu est un peu moins fort. Hendrickx les surclasse. Quant à Cortes, le gardien espagnol a 38 ans et beaucoup d’expérience. Il a des up and down et fait beaucoup le show."

5 "Sept gars de plus de 30 ans"

"Les 7 trentenaires sont les 7 meilleurs joueurs espagnols. Ces gars jouent à l’expérience. Ils peuvent casser le rythme du match. Il ne faudra pas tomber dans leurs provocations. Restons bien dans notre match."

6 "La pression sera belge"

" Tout est trop beau et trop bien pour être vrai. Notre niveau de jeu est remarquable. Ils sont en confiance à 100 %. L’équipe forme un vrai bloc qui ne peut pas éclater sous la pression."