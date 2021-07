Les festivités du 15 août à Ittre à nouveau annulées

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de festivités du 15 août à Ittre. La commune et les organisateurs ont renoncé à organiser ces fêtes populaires organisées chaque été en plein air au centre du village, en raison du contexte sanitaire. La procession et la ducasse auront toutefois bien lieu et une kermesse se tiendra sur la place.

Malgré les récents assouplissements concernant les événements de foule, les autorités communales et les responsables ont préféré renoncer à l’organisation d’un tel événement, estimant qu’il y avait trop de contraintes. "C’est un événement ouvert et grand public, on n’a aucun contrôle aux entrées et sorties, rappelle Vincent Margery, l’un des organisateurs. Comme on a habituellement plusieurs milliers de personnes, c’est compliqué à gérer. Il y a généralement beaucoup de jeunes, et c’est impossible d’autoriser certains d’entrer et d’autres pas. Le but des 14-15 août, c’est d’avoir une fête ouverte à tous. Fermer tout le centre d’Ittre avec des barrières n’est pas réaliste."

L’aspect financier entre en compte

Le bourgmestre d’Ittre partage cette vision. "Si on avait dû installer des contrôles, des barrières, etc., ça aurait été très lourd au niveau logistique, estime Christian Fayt. On aurait pris des mesures disproportionnées pour le nombre de participants qu’on aurait accueillis."

L’aspect financier est aussi entré en ligne de compte. Car pour rentabiliser un tel événement gratuit, il faut pouvoir compter sur une certaine fréquentation. Les festivités attirent entre 5 000 et 10 000 personnes sur les deux jours. Mais alors que le Ronquières festival a été déplacé au week-end du 14 et 15 août, les organisateurs craignaient qu’il n’y ait pas suffisamment de monde. "On compte uniquement sur la nourriture et les boissons pour rentabiliser l’événement, souligne Vincent Margery. Or il faut sortir 80 000 euros, si tout va bien, pour l’organisation de l’événement, à travers la technique, les groupes, la sécurité, etc. On gagne aussi avec le sponsoring, mais les sponsors calculent leur participation en fonction du nombre de personnes, et comme on doit justement limiter le monde…"

C’est la troisième fois en trente ans que les organisateurs doivent annuler les festivités du 15 août : la première fois remonte à 2014, à la suite des importantes inondations, et puis deux fois en raison de la crise sanitaire. "Deux ans d’affilée, ça fait beaucoup, mais on espère vraiment revenir l’année prochaine", croise les doigts l’organisateur.S.G.