Les Zèbres veulent confirmer devant leur public

Les trois points acquis à Ostende avec un score lourd (0-3) ont délesté de pression les hommes d’Edward Still. "Ça enlève un poids vis-à-vis de l’extérieur mais au sein du staff, nous avons une idée d’excellence. C’est très bien d’avoir gagné à Ostende mais il faut réaliser une meilleure prestation ce week-end."

Le résultat à la Diaz Arena avait pourtant tout l’air d’une prestation parfaite, mais le technicien est bien conscient que la partie aurait pu tourner en sa défaveur si les Côtiers s’étaient montrés plus adroits dans le dernier geste. "On a gardé le zéro. Nous avons également eu de la chance dans les moments-clés et il en faut. Les adversaires ont eu trois occasions franches. Directement après la rencontre, on a réalisé un débriefing pour comprendre pourquoi et comment on avait gagné, mais aussi percevoir nos points faibles. Après, on a vite tourné la page."

Le retour de Shamar Nicholson

Les têtes sont tournées vers la réception de Saint-Trond. Les protégés de Bernd Hollerbach ont également réussi une bonne entame en s’imposant face à Gand. "C’est une très bonne équipe. Leur coach avait déjà montré toutes ses qualités à Mouscron. L’effectif regorge de joueurs dangereux qualitativement parlant comme Mboyo, Koita, Van Dessel ou Brüls. Leur charnière centrale à trois est très intéressante. Ils possèdent des profils physiques intéressants, capables de reproduire les courses à haute intensité. Comme Ostende, les Limbourgeois sont très agressifs sur le porteur du ballon. Je m’attends à un match engagé et intense."

Edward Still pourra compter sur le retour de Shamar Nicholson, de retour de la Gold Cup. "Il est frais. Il a été repris en main par notre préparateur physique mercredi puis il s’est intégré parfaitement dans les séances collectives dès jeudi. Il aura un rôle important à jouer ce samedi."

Le tacticien compte également sur le public pour lui donner un avantage considérable. "C’est une chance d’avoir ce public-là. C’est un facteur important qu’on pourra utiliser en notre faveur. C’est un plaisir de découvrir le Mambourg."

