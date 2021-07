Maxime Martin : "Oui, je suis là pour gagner"

Entretien Olivier de Wilde

Vainqueur des 24 H il y a cinq ans déjà sur la BMW M6 du Rowe Racing, Maxime Martin est de retour sur son épreuve fétiche, avec un gros héritage familial et de réelles chances de décrocher un second succès.

Maxime, vous êtes toujours sous contrat Aston Martin, il y a une Vantage officielle engagée aux 24 H, mais vous roulez sur une Porsche rivale. Comment cela est-il possible ?

Tout simplement car j’avais mis une date butoir à Aston Martin car je voulais absolument me retrouver sur une GT3 pour jouer devant au général et non plus en Pro-Am comme l’an dernier. Ce moment arrivé, ils n’avaient encore aucune garantie de pouvoir monter un équipage pro et donc j’ai accepté l’offre de Porsche. Quelques semaines plus tard, Prodrive est revenu vers moi pour me proposer un volant sur la n°95, mais il était trop tard.

Comment vous sentez-vous aux commandes de la Porsche 911 GT3 KCMG ?

C’est complètement à l’opposé de ce que j’ai connu précédemment. C’est une Porsche, quoi ! L’aérodynamisme et les pneus sont différents - on est passé de Michelin à Pirelli - des 24 H du Nürburgring avec Frikadelli et donc il m’a fallu un petit temps d’adaptation. Les deux jours de tests début juillet, avec de la pluie et du temps sec, m’ont permis de trouver un bon rythme.

Votre avis sur l’équipe KCMG ?

C’est une équipe asiatique basée à Hong Kong et roulant en fait peu en Europe. Il y a les moyens et pas mal de personnes compétentes. Le seul problème est qu’elles ne sont pas habituées à travailler ensemble. C’est là qu’il reste un peu de travail : sur la cohésion.

Vous formez avec les deux derniers lauréats en date, Laurens Vanthoor et Nyck Tandy, un des équipages de rêve de cette édition.

En effet. On a tous les trois gagné récemment. Laurens deux fois, même. Potentiellement, on fait partie des favoris, oui. On ne va pas le cacher : on est clairement là pour gagner. Mais une douzaine d’équipages au moins ont la même ambition que nous. Ce ne sera donc pas facile. Il n’est pas toujours bon de partir favori dans cette course où tout peut arriver.

Vous pointez qui, comme principaux rivaux ?

L’Audi de mon futur équipier au Mans, Dries Vanthoor (je découvre la famille !), la Mercedes de Marciello-Gounon-Juncadella, les deux Ferrari et quelques autres Porsche très bien pilotées. Difficile d’en sortir un ou deux du lot.