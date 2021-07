Nina Derwael face à elle-même

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Nina Derwael a bénéficié d’une journée complète de repos vendredi. Une nécessité quand on sait que notre meilleure gymnaste n’a pas soufflé depuis le podium la semaine passée. À l’issue de la finale du concours général (6e), elle a indiqué que la fatigue se ressentait parfois un peu.

"C’est surtout le lendemain de mes compétitions qu’il y a un peu de fatigue, mais j’ai toujours bien récupéré. Et j’ai un jour supplémentaire avant la finale des barres asymétriques, donc il n’y a pas de raison que je sois fatiguée dimanche. Cela ne devrait jouer aucun rôle", explique la Trudonnaire.

Qui profitera de la journée de samedi pour se remettre dans le rythme et s’entraîner en configuration "finale". Question, aussi, de se mettre dans les meilleures dispositions psychologiques avant de se présenter dimanche (12 h 27) aux barres asymétriques où, sauf catastrophe ou énorme surprise dont on ne voit pas très bien de qui elle pourrait émaner, elle remportera la médaille d’or… ou celle d’argent, le duel de la championne du monde belge avec la nouvelle championne olympique all-around Sunisa Lee s’annonçant passionnant.

"Lee est une nouvelle gymnaste qu’on ne connaît pas encore très bien", explique Marjorie Heuls, la coach de Derwael. "Mais elle a franchi le cap des sélections américaines et cela en dit long sur sa force mentale. Entre Nina et elle, il y a beaucoup de respect, elles ont déjà discuté. C’est important de garder de la convivialité entre elles parce que le contraire n’apporterait rien. Ce sont des concurrentes mais cela reste amical. On apprécie avant tout la qualité, la belle gymnastique. J’ai bien un avis sur l’influence que sa médaille d’or de jeudi pourrait avoir mais je le garde pour moi. À mon sens, ce ne sera pas Derwael contre Lee mais Nina contre Nina."

L.M.