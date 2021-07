"Nous ne sous-estimerons pas l’Espagne"

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

belgique : Vanasch ; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover ; Kina, Wegnez, Denayer ; Dockier, van Aubel, Boon ; Puis Dohmen, Charlier, Meurmans, Hendrickx, Briels

gde-bretagne : Payne ; Ames, Draper, Ward, Roper, Dixon, Ansell, Waller, Gall, Sanford, Wallace ; Puis Shipperley, Griffiths, Sloan, Creed, Sorsby

Arbitres : MM. S. Taylor (N-Z) et F. Vazquez (Esp).

Les buts : 17e Shipperley (0-1), 37e Boon sur pc (1-1), 38e Sanford (1-2), 42e Briels (2-2).

Les Red Lions ont plus que limité les dégâts face à la Grande-Bretagne lors d’un match sans réel enjeu. Pris à froid par l’agressivité britannique, les protégés de Shane McLeod ont d’abord pris les vagues adverses sans chercher à poser leurs fondamentaux. Le but d’ouverture de Shipperley aurait dû être accompagné d’un autre goal tout à fait valable vu que la balle avait franchi la ligne. L’arbitre ne bronchait pas, à la grande stupeur des Britanniques qui n’avaient plus leur recours à la vidéo.

Cette première période était surtout marquée par le cri d’Alexander Hendrickx qui venait de prendre un solide coup de stick en plein visage. Julien Rysman, l’ostéo, le mettait en PLS avant de l’accompagner en dehors du stade avec un essuie posé sur la grosse entaille. À la pause, Victor Wegnez, en délicatesse avec ses ischios, était aussi laissé au repos.

Les Reds, à 14 et menés au score, montraient alors leur caractère en recollant au score via un pc de Boon. Briels, d’une déviation, remettait à nouveau les deux équipes à égalité à la suite du but de Sanford.

À 2-2, les deux équipes levaient le pied. Le succès des Allemands contre les Néerlandais avait fait le tour des équipes. Ainsi, les Britanniques savaient que ce point leur évitait un quart contre les Australiens. Quant aux Belges, ils levaient le pied pour garder leur force pour le véritable match à enjeu de dimanche.

À la sortie du terrain, les mines étaient graves. "Dans un tel match sans enjeu, tu veux surtout éviter les blessés, résumait John-John Dohmen. De Kerpel était laissé au repos. Gougnard aussi. Hendrickx a pris un coup malchanceux. On n’a pas pris de risque avec Wegnez."

Alexander Hendrickx est finalement revenu sur le terrain après le coup de sifflet. Sur le parking, il nous rassurait. "Cela va aller", disait le sleeper qui a de l’or dans le stick. "J’ai juste mal à la tête. J’ai besoin de dormir." Le staff excluait une commotion, mais il avait besoin de 24 heures de repos.

Tom Boon a apprécié la réaction des Belges à la suite d’une première mi-temps catastrophique. "Nous avons bien réagi alors que nous n’étions plus que 14, expliquait Sna. Face aux Anglais, le match est toujours viril."

Tous les joueurs seront prêts dimanche pour le premier match du 2e tournoi, celui qu’il faut absolument gagner. Ils le joueront face à l’Espagne, 4e du groupe A. "Rien ne sera facile, reprenait Tom Boon. L’Espagne reste un gros morceau, mais si nous évoluons à notre niveau, je suis confiant. Nous évitons l’Inde et l’Australie. Nous devrons faire circuler la balle et la garder."

Loick Luypaert ne sous-estimera pas le quart de finale contre l’Espagne. "Les Espagnols jouent en contre. Ils vont essayer de nous prendre de vitesse, de nous attendre et de ralentir le jeu. Nous devrons être plus malins. Jeudi, on se disait que notre jeu est solide, mais nous n’avons encore rien en main. Si nous perdons dimanche, nous aurons vécu notre pire tournoi. Nous sommes très concentrés car nous voulons aller au bout."

Quant à Arthur De Sloover, il soulignait les nombreux affrontements face aux Espagnols ces dernières années. "Nous les avons souvent croisés ces trois dernières années. Nous avons assez d’images à analyser. Nous savons ce qui marche et ce que nous devrons faire." Avec un noyau complet malgré les bobos à gauche et à droite. Briels et Meurmans reprendront leur place en tribune car De Kerpel, Boon, Hendrickx et Wegnez sont attendus au milieu du terrain pour le match le plus important depuis la finale de la Coupe du monde 2018.