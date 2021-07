Olsson, l’homme aux pieds de danseur

Il n’est pas encore prêt à disputer les 90 minutes mais Kristoffer Olsson (26 ans) est attendu au coup d’envoi à Eupen. Le Suédois n’est pas qu’un passant à Anderlecht, il a signé pour quatre ans et doit faire oublier Sambi Lokonga.

Retour au 16 juillet 2011. Aftonbladet, le journal suédois le plus vendu, annonce le transfert d’un des principaux talents suédois vers Arsenal. Olsson a 16 ans et signe pour 4 ans chez les Gunners d’Arsène Wenger. Il débute en U18, joue en Youth League contre Barcelone et Dortmund, marque contre l’OM et le Shaktar Donetsk et rejoint vite les U21. À 17 ans, il rejoint les professionnels et a 18 ans quand il reçoit ses premières (et seules) minutes de jeu : il monte à la 86e à West Bromwich en League Cup. Arsenal (avec Thomas Vermaelen) l’emporte au bout des tirs au but. Il en convertit même un.

Olsson est considéré comme un grand talent du club. Certains suiveurs d’Arsenal prétendent reconnaître des gestes à la Rosicky, le Mister Arsenal tchèque. Ses bonnes passes, sa vision du jeu et son intelligence sont ses points forts. Mais la concurrence avec Wilshere et Santi Cazorla est trop rude : Olsson est d’abord prêté puis vendu à Midtjylland au Danemark, où il remporte le titre de champion et bat le Club Bruges (1-3) et Manchester United (2-1) en Europa League. Il est transféré à l’AIK en Suède, où il remporte également un titre de champion.

Ses excellentes prestations ne restent pas inaperçues. Plusieurs bons clubs européens se manifestent, et Olsson devient une valeur sûre en équipe nationale. Il est titulaire lors de neuf des dix matchs de qualification pour l’Euro 2020, lors de six matchs de la dernière Nations League et lors des deux matchs de qualification pour le Mondial.

Entre-temps, c’est le club russe de Krasnodar qui est parvenu à le transférer en janvier 2019. Son prix ? Presque 5 millions d’euros. Mais début 2021, il connaît un creux et perd sa place. En championnat, rien ne va plus pour Krasnodar, qui doit se contenter d’une dixième place. Vu que le club ne joue pas l’Europe, Olsson est mis sur la liste des joueurs pouvant partir. À l’Euro, Olsson est titulaire lors des quatre matchs de la Suède. Avant les huitièmes, son poste de titulaire est toutefois menacé dans les médias, qui constatent que l’équipe joue trop avec des longs ballons et ne l’utilise pas.

Dossier finalisé en toute discrétion

L’élimination contre l’Ukraine arrange bien Anderlecht, qui l’a à l’œil depuis un certain temps pour succéder à Sambi Lokonga. Si la Suède avait atteint le dernier carré, son prix aurait sans doute grimpé. En toute discrétion, le Sporting finalise le dossier - son prix n’est pas dévoilé, mais Krasnodar doit avoir réclamé au moins 4 millions. "Vous allez l’aimer, c’est un joueur pour Anderlecht", dit Christian Wilhelmsson aux supporters dans la vidéo de présentation du club.

Ses premières minutes étaient encourageantes contre l’Union, il a demandé le ballon et a cherché des solutions vers l’avant. Puis, il a été freiné par le 1-2, but sur lequel il aurait pu faire mieux. "Mais il va réussir à Anderlecht", nous assure un journaliste suédois réputé. "Quand il reçoit la confiance du coach et de l’équipe, il est capable de faire de très belles choses. Vous verrez, il a des pieds de danseur, tellement il est adroit. Il est plus technique qu’un milieu de terrain suédois traditionnel." À Anderlecht, les supporters se réjouiraient déjà si "Koffe" apporte la moitié d’un Zetterberg ou d’un Wilhelmsson…

Yves Taildeman