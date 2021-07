Proximus, Bekaert et Umicore surfent sur la reprise

Outre Engie, d’autres entreprises cotées de premier plan à Bruxelles ont publié vendredi leurs résultats trimestriels.

Proximus a ainsi enregistré une hausse de 3 % de son chiffre d’affaires sous-jacent au deuxième trimestre, à 1,37 milliard d’euros, le groupe profitant d’une "croissance significative" de ses principales bases clients. Mais une hausse des coûts a pesé sur sa rentabilité. Le groupe télécom a clôturé le deuxième trimestre avec 48 000 nouvelles cartes Mobile Postpaid, 10 000 nouveaux abonnements internet et 12 000 nouveaux abonnements TV. "Dans un contexte hautement concurrentiel, nous avons enregistré un deuxième trimestre consécutif de croissance pour nos principales bases clients", s’est réjoui le CEO Guillaume Boutin, cité dans un communiqué. Proximus a en outre finalisé l’acquisition de Mobile Vikings après avoir reçu le feu vert de l’Autorité de la concurrence.

S’agissant du déploiement de la fibre optique, sur lequel Proximus mise beaucoup, 89 000 foyers et entreprises supplémentaires ont été raccordés au deuxième trimestre, pour un total de 621 000. Selon l’opérateur, le déploiement s’accélère et la barre des 10 % de tous les foyers et entreprises en Belgique est désormais franchie pour la couverture fibre. L’Ebitda de Proximus s’est élevé à 459 millions d’euros au deuxième trimestre 2021, en recul de 3,7 %. Proximus s’attend pour l’ensemble de l’année à réaliser, sur une base organique, un chiffre d’affaires sous-jacent domestique proche du niveau de 2020 et un ebitda sous-jacent entre 1,75 et 1,775 milliard d’euros.

De son côté, Bekaert a profité d’un rebond des volumes aux niveaux d’avant Covid-19 pour réaliser un chiffre d’affaires record et enregistrer une hausse vigoureuse de ses marges au premier semestre, a annoncé vendredi le spécialiste belge du fil d’acier. Bekaert a ainsi réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,306 milliards d’euros, en hausse d’un tiers par rapport à la même période de 2020, alors que son résultat opérationnel (ebit) a plus que triplé pour atteindre 288 millions d’euros. Pour le second semestre, le tréfileur anticipe "une bonne demande sur la plupart des marchés" mais reste prudent "par rapport aux interruptions de la chaîne d’approvisionnement et aux autres défis posés par la pandémie de Covid-19".

Umicore, qui est spécialisé dans les matériaux de mobilité propre (catalyseurs, composants pour batteries…), a largement profité de la reprise post-Covid du secteur automobile ces derniers mois pour obtenir des résultats records au premier semestre, a annoncé vendredi le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux. Umicore relève au passage ses prévisions pour 2021. Les revenus d’Umicore pour les six premiers mois de l’année se sont élevés à 2,1 milliards d’euros (+37 % par rapport au premier semestre 2020). Son résultat opérationnel (ebit ajusté) se monte à 625 millions d’euros et bondit de 157 % par rapport au premier semestre 2020. Le Conseil de surveillance a par ailleurs décidé de payer un acompte sur dividende de 0,25 euro par action. (Avec Belga)