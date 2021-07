BNP Paribas gonfle ses bénéfices au 2e trimestre sur fond de reprise

Reprise. Le groupe bancaire BNP Paribas a publié un solide bilan pour le deuxième trimestre, porté par des économies de coûts, une baisse des provisions pour risques et des effets exceptionnels, le tout sur fond d’activité commerciale dynamique. BNP Paribas a pleinement profité du rebond économique amorcé depuis la fin 2020, semblant ainsi laisser derrière lui le plus dur de la crise sanitaire du Covid-19. D’avril à fin juin, la maison-mère de BNP Paribas Fortis, première banque du pays, a dégagé un bénéfice net d’un peu plus de 2,9 milliards d’euros, en hausse de près de 27 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et d’environ 18 % par rapport au deuxième trimestre 2019, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.Les résultats de la division "Banque de détail en Belgique" sont en forte hausse, avec une augmentation de 0,6 % des encours de crédit et de 6,2 % des dépôts par rapport au deuxième trimestre 2020. Les frais de gestion et le coût du risque sont en outre en baisse sensible.Le groupe BNP Paribas a par ailleurs profité de son vaste plan de transformation pour faire des économies de coûts, essentiellement dans la banque de financement et d’investissements. "Les résultats de BNP Paribas sont solides et reflètent le rebond de l’activité et notre potentiel de croissance", a résumé Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué, mettant en avant le modèle diversifié de l’établissement et "sa structure financière robuste". (AFP et Belga)