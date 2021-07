Soignez votre défense (5)

1. Nord donneur, personne vul.

Vous commencez une partie libre et votre adversaire de droite ouvre d’un Carreau. Vous, en Est, détenez : ♠ RDV9 ♥ 2 ♦ 8765 ♣ AV43. Un contre d’appel avec un singleton Cœur est de toute évidence peu approprié mais vous entrez dans l’action par une intervention à Pique, justifiée par la très robuste couleur 4e. Et voici la suite :

Nord (le mort) 864 a109 rd104 r76

Partenaire Est (vous) A rdv9 2 8765 av43

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 1♦ 1♠ 2♥ 2♠ 3♥ PASSE 4♥ FIN

Votre partenaire entame de l’As de Pique et poursuit du deux de Pique. Vous gagnez la levée et tirez un troisième Pique que le déclarant coupe du six de Cœur. Maintenant, le déclarant joue le sept de Cœur pour le neuf du mort (le partenaire fournit le trois) et il joue un petit Trèfle du mort. Plongez-vous ou pas ?

2. Sud donneur, tous vulnérables

Dans la même partie libre, les adversaires annoncent un chelem vulnérable. Ce doit être votre jour de poisse.

Nord (le mort) ADV94 r854 r32 a

Partenaire Est (vous) r76 v932 dv8 7 v92

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 1♦ passe 1♠ passe 1 SA passe 2♣* passe 2♥** passe 3♥*** passe 3 sa passe 4♣ passe 4♦ passe 4 sa passe 5♥ passe 6 SA (?) fin

* 2♣ : Roudi classique

** 2♥ : 3 cartes à Pique et maximum

*** 3♥ : bicolore 5-4 FM

Ouest, votre partenaire, entame du sept de Trèfle pour l’As du mort. Le déclarant joue Cœur pour l’As de sa main et le deux de Pique pour le Valet. Vous laissez passer dans la foulée. Le déclarant revient maintenant dans sa main par la Dame de Cœur (le partenaire ayant joué petit - gros) et joue le trois de Pique pour le dix du partenaire et la Dame du mort. Evidemment, il est temps de prendre du Roi.

Mais que rejouez-vous ensuite ?

Réponses

Nord 864 a109 rd104 r76

Ouest Est a752 rdv9 d543 2 92 8765 1098 av43

Sud 103 rv876 av3 d52

Le déclarant a certainement l’As de Carreau pour justifier ses enchères, donc si ses Cœurs sont pleins, il n’y a pas moyen de battre le contrat. De façon similaire, si le partenaire a commencé avec quatre Cœurs du Roi, le déclarant n’a aucune chance de gain (votre partenaire fera son Roi d’atout).

Donc vous défendez avec la supposition que le partenaire a quatre Cœurs de la Dame. Ceci signifie que Sud doit avoir la Dame de Trèfle, donc si vous laissez passer le Trèfle, le contrat gagnera : Dame de Trèfle, nouvelle impasse Cœur, As de Cœur, Carreau pour l’As, Roi de Cœur, Carreau pour le mort. Au contraire, vous devez plonger de l’As de Trèfle et jouer un autre Pique. C’est une coupe et défausse que le déclarant ne va pas apprécier.

Nord adv94 r854 r32 a

Ouest Est 105 r76 1076 v932 107 dv8 d108765 v92

Sud 832 ad a9654 r43

Il vaut mieux que ce soit Carreau. Les enchères montrent que le déclarant a vraisemblablement le Roi de Trèfle (et, bien sûr, l’As de Carreau). Si vous jouez autre chose qu’un Carreau, le déclarant va employer son huit de Pique comme reprise pour encaisser le Roi de Trèfle ; ensuite il remontera au mort par le Roi de Carreau pour tirer ses gagnantes en majeures. Si le déclarant a le dix de Carreau ou une couleur cinquième à Carreau, vous serez squeezé entre les couleurs rouges.

Si vous rejouez Carreau, le déclarant ne peut plus réaliser ce squeeze. S’il prend de l’As, la communication pour le squeeze est rompue ; s’il prend du Roi, il ne peut pas encaisser toutes ses gagnantes en terminant au mort. Guy Van Middelem