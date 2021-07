Vers un ralentissement économique en fin d’année

Analyse Georges Séverin

Les jours écoulés ont été marqués par une vague de résultats pour les ténors de la cote belge, qui n’ont finalement pas eu trop d’impact sur la direction globale du marché. L’indice Bel 20 termine globalement inchangé sur l’ensemble de la semaine (autour de 4 200 points), une performance en ligne avec les marchés voisins. Si les hausses ont été généralement plus nombreuses que les baisses, les mauvais bulletins rentrés par certains ténors de la cote ont pesé plus lourdement dans la balance.

Triste houblon

Au niveau belge, l’atmosphère boursière a été plombée par les résultats semestriels d’AB InBev, ressortis globalement en ligne avec les attentes du consensus. La direction de la plus grande capitalisation belge a également confirmé ses objectifs pour l’ensemble de l’année, ce qui a apparemment déçu les investisseurs, qui s’attendaient plutôt à une surprise positive dans un contexte de réouverture des restaurants et cafés. AB InBev termine la semaine sur un recul de 8 %.

Dans le même temps, Melexis s’est adjugé 8 % après avoir relevé ses objectifs de croissance pour l’ensemble de l’année, dans la foulée de la reprise réalisée par le secteur automobile. Le groupe a également été en mesure de relever ses prix de vente afin de répercuter la hausse des prix sur certains composants électroniques.

L’agenda sera nettement moins chargé durant la semaine à venir, avec seulement une grosse poignée de valeurs belges qui viendront présenter le bulletin trimestriel. Le groupe bancaire KBC sera la principale attraction des jours à venir, ainsi qu’un certain nombre de moyennes capitalisations de la cote comme Fagron, bpost, Celyad, Intervest Offices&Warehouses ou Ascencio.

Pressions inflationnistes

Dans ce contexte de (relative) torpeur estivale, les marchés vont désormais se tourner vers la fin de l’année. Et le sujet qui reste le plus abondamment discuté est sans conteste l’inflation américaine et l’impact qu’elle risque d’avoir sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Chez le gestionnaire parisien Carmignac, Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement stratégique, constate "une augmentation du risque pour une normalisation plus rapide de la politique monétaire américaine".

Cet avis est globalement partagé par Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet Asset Management. "Nous sommes devenus plus prudents à court terme même si nous pensons que la hausse de l’inflation américaine est passagère, et que nous apercevons déjà des signes d’un essoufflement à venir sur la hausse des prix." Il pointe le tassement des cours pour les matières premières ainsi que les signes d’une augmentation de la production de pétrole brut, deux éléments susceptibles de modérer les tensions sur les prix durant les prochains trimestres.

Qualité et croissance

Dans ce contexte, les spécialistes estiment que la croissance américaine pourrait rapidement souffrir d’une normalisation de la politique monétaire, dans un contexte où l’endettement public reste toujours très élevé dans de nombreuses régions. Frédéric Rollin (Pictet AM) estime ainsi que cet essoufflement devrait se traduire dans les chiffres de croissance d’ici le quatrième trimestre. "Dans ce contexte, nous privilégions aujourd’hui le retour sur des thématiques fortes comme les soins de santé ou la nutrition, au détriment des titres plus cycliques qui ont réalisé de bonnes performances ces derniers mois." Au niveau géographique, il pointe les belles perspectives des actions asiatiques, qui mériteraient une place plus importante dans les portefeuilles des investisseurs occidentaux.

Didier Saint-Georges estime également que les valeurs de croissance devraient faire leur retour sur l’avant de la scène, et il privilégie des segments comme la technologie, le luxe ou les soins de santé. "La capacité de dégager une croissance forte reste une denrée très rare en Bourse, et l’épidémie n’a en rien modifié cette pénurie."