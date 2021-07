Voici pourquoi Scarlett Johansson attaque Disney

Pas de happy ending cette fois. Après avoir incarné l’espionne russe Natasha Romanoff pour la série de blockbusters Marvel pendant une décennie, Scarlett Johansson intente un procès à Disney. Le motif : la sortie simultanée en salles et sur la plateforme de streaming Disney + du film Black Widow, qui lui aurait coûté des millions de dollars.

Pour Scarlett Johansson, la décision de Disney constitue une rupture de contrat. Celle qui est l’une des stars les mieux payées d’Hollywood avait droit à un pourcentage des recettes récoltées par le très attendu film de Marvel, selon une plainte déposée jeudi devant un tribunal de Los Angeles. Il y est indiqué que "pour protéger ses intérêts financiers, madame Johansson a obtenu de Marvel la promesse que la sortie du film se ferait en salle" ce qui, selon elle, impliquait qu’il ne serait pas disponible en streaming immédiatement. Et dans les salles de cinéma justement, le film n’a pas fait les résultats escomptés, avec ses 150 millions de dollars de recettes dans les cinémas américains en trois semaines. Les experts du box-office considèrent que ces chiffres décevants sont en partie dus à sa sortie simultanée en streaming.

"Le Covid-19 comme prétexte"

La sortie de Black Widow sur grand écran, premier et dernier film solo pour Scarlett Johansson dans le costume de la superhéroïne, était prévue pour mai 2020, avant d’être plusieurs fois repoussée en raison de la pandémie de Covid. Le film est finalement sorti en juillet dans les cinémas, mais aussi sur Disney +. Une stratégie qui ne profiterait qu’au studio selon l’avocat de la star, John Berlinski. "Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur sa plateforme de streaming pour attirer plus d’abonnés et ainsi faire grimper le cours de l’action de l’entreprise - et invoque le Covid-19 comme prétexte, a-t-il déclaré dans un communiqué à l’AFP. Ce n’est sûrement pas la dernière fois que des talents d’Hollywood tiennent tête à Disney et indiquent clairement que, quoi que la compagnie puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats."

"Disney voulait attirer le public du film loin des salles de cinéma et vers son propre service de streaming, où il pourrait garder les revenus pour lui seul tout en augmentant le nombre d’abonnés à Disney +", la compagnie cherchant à "s’enrichir", lit-on encore.

Si l’on en croit les chiffres communiqués par la compagnie, la stratégie a été payante. Après le premier week-end d’exploitation de Black Widow, elle avait publié un communiqué affirmant que le film avait récolté "plus de 60 millions de dollars" rien que sur Disney +, où il était accessible aux abonnés, moyennant un coût supplémentaire de 30 dollars.

"Moment crucial pour Hollywood"

Disney, qui possède les studios Marvel, spécialistes des superhéros, a rétorqué ne pas avoir violé le contrat et a balayé les poursuites d’un revers de la main dans un communiqué. "La plainte est particulièrement triste et éprouvante parce qu’elle ignore l’impact mondial horrible et prolongé de la pandémie de Covid-19." "Disney a entièrement respecté le contrat de Madame Johansson", ajoute la société qui estime que la sortie de Black Widow sur sa plateforme de streaming a permis à Scarlett Johansson de percevoir des revenus additionnels aux 20 millions de dollars déjà perçus pour le moment.

Le studio rival Warner Bros a été critiqué l’an dernier pour avoir pris une décision similaire en sortant tous ses films simultanément au cinéma et en streaming. Il avait renégocié nombre de ses contrats avec les stars et les réalisateurs, et aurait versé plus de 200 millions de dollars pour compenser le manque à gagner au box-office.

Pour CNN, la plainte de Scarlett Johansson intervient à un "moment crucial pour Hollywood", où la crise sanitaire a accéléré la montée en puissance du streaming et continue de déstabiliser l’ouverture et la fréquentation des salles de cinéma. En France, l’entrée en vigueur le 21 juillet du pass sanitaire dans les lieux de culture regroupant plus de 50 personnes, dont les cinémas, a eu un impact immédiat et négatif sur les entrées, alors que le secteur tentait de se relever après des mois de fermeture.@Libération (avec AFP)