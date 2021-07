4 bonnes raisons de venir en Indre-et-Loire

Des châteaux, des châteaux…

On en a déjà évoqué quelques-uns mais comment ne pas citer également l’incroyable château-pont de Chenonceau, à Chenonceaux, château privé appartenant depuis 1913 à la famille Menier, intimement lié à Catherine de Médicis et à Diane de Poitiers (épouse et maîtresse d’Henri II, le fils de François Ier à qui avait été cédé le château). Fleuron de la Renaissance, ce château dresse ses deux étages sur le Cher, voulu par Catherine de Médicis et lui rappelant ainsi le Ponte Vecchio de son enfance florentine. D’autres jardins historiques y sont à découvrir au cours de balades découvertes, jusqu’au 25 septembre. Du 14 au 16 août seront également organisées des nocturnes.

… et encore des châteaux

Autre château royal, Amboise est lui intimement lié à François Ier, mais aussi à ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII. La chapelle Saint-Hubert, datant de l’époque de Charles VIII et ayant résisté aux affres de la Révolution française, conserve les restes présumés de Léonard de Vinci, qui passa les trois dernières années de sa vie au château du Clos Lucé, à quelques centaines de mètres de là, à l’invitation de François Ier.

Mais aussi des abbayes

Et plus précisément, dans ce cas-ci, une chartreuse, celle de Liget, ancien monastère fondé au XIIe siècle par le roi d’Angleterre et comte d’Anjou Henri II. Ce vaste complexe comprend les ruines de l’église médiévale et divers bâtiments réaménagés au XVIIe siècle. Le corroirie, elle, a conservé sa configuration médiévale.

Découvertes à vélo

Paysage verdoyant, avec ses collines aux pentes douces, la Touraine est idéale pour pratiquer le tourisme à vélo. De nombreuses anciennes lignes de chemin de fer sont souvent aménagées en voies cyclables, à l’image des Ravel de chez nous. À noter une chouette adresse : l’ancienne gare du Grand-Pressigny, transformé par Mr Machin et Mme Truk en G’Art, un jeune couple d’artisans qui ne manque pas d’originalité pour vous bidouiller un meuble ou un luminaire original au départ de morceaux de récupération.