À proximité du Luxembourg

La Province de Liège regorge aussi de trésors cachés. Si on doit en mettre un en avant, on pense notamment au Musée Décembre 1944, situé à La Gleize (B-4987). Il propose un parcours chronologique et thématique d’un tournant de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l’échec de la contre-offensive allemande de décembre 1944 visant la reconquête de la Belgique libérée quelques mois auparavant par les Alliés. Une autre vision de la guerre. Dans la Province de Namur et proche de la frontière française, le Musée du Souvenir Mai 1940 à Haut-le-Wastia (Anhée) est atypique. Les salles présentent aux visiteurs des cartes, des photos souvent uniques, de l’armement et des uniformes avec de nombreuses explications. Des scènes grandeur nature et des films montrent le cadre des combats et les conditions de vie des différents soldats. Un plan en relief du champ de bataille (6 m²) permet aux visiteurs de visualiser les difficultés du terrain et de localiser les différentes actions.

L.Tr.