Guerre et musées : les perles "cachées"

Eh oui ! il n’y a pas qu’à Bastogne que les musées retraçant un pan de l’histoire (la guerre) existent. Pour s’en convaincre, on prend d’abord la route vers Vielsalm, et plus précisément dans le village de Bihain. En haut de la colline, on débouche sur l’ASBL83 RD Thunderbolt DIV et un vieux wagon qui vient d’être restauré. Une structure en bois qui a une "bien mauvaise histoire" à raconter. "C’est dans le même type de wagon qu’Henry Kichka, cet homme d’origine juive, et qui habitait la commune de Vielsalm au moment d’être déporté dans les camps de concentration, a été transporté vers les camps de la mort en 1942", explique Christian Richard, l’un des bénévoles du musée.

Ce wagon appartenait autrefois à la SNCB. Devenu vétuste, il fallait lui redonner vie en 2021. Construite en 1917, la structure en bois était en effet dans un état de délabrement avancé. À l’intérieur du musée, pas mal de photographies d’époque et de costumes centrés sur la 83e Division d’Infanterie américaine qui a participé à la Bataille des Ardennes et libéré le village de Bihain lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Une adresse que les passionnés du genre apprécieront sûrement, d’autant que notre guide se fera toujours un malin plaisir à raconter quelques anecdotes liées à son village, que lui seul connaît…

Quelques kilomètres plus loin, le musée MHM44 raconte l’histoire de la bataille de Manhay du 23 décembre 1944 jusqu’à la libération des derniers villages le 7 janvier 1945. Le "Bulge Relics Museum", ou encore le "musée des vestiges de l’offensive des Ardennes", c’est l’autre nom qu’on lui donne, présente aux visiteurs, sur plusieurs niveaux d’un ancien bâtiment historique, des milliers de vestiges de l’offensive des Ardennes retrouvés pour la plupart dans la région de Vielsalm et de la Baraque de Fraiture.

Un parcours parsemé de vitrines, de photos, de documents, de films d’époque, mais aussi de véhicules et de mannequins qui vous font revivre ces heures sombres de l’hiver 1944-1945 qui a vu s’affronter les forces américaines principalement aux troupes d’élite des SS Panzerdivisions.

Ces trois musées, situés à proximité, devraient largement vous occuper durant cette journée où vous plongerez dans l’Histoire…

Laurent Trotta