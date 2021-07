La Roche, "the place to visit" !

Voir tous les musées de la Province de Luxembourg en une seule journée est impossible. Il va falloir choisir ou… revenir.

Une autre bonne commune à découvrir, c’est La Roche-en-Ardenne. Là-bas, le Musée de la Bataille des Ardennes est le seul musée à présenter une section britannique. Et pas que ça bien sûr. "Bien entendu, les troupes américaines et allemandes ainsi que leurs armements respectifs y sont largement représentés. Mais le musée s’est donné la vocation de mettre l’accent sur le rôle joué par les Britanniques lors de la contre-offensive alliée du 3 au 16 janvier 1945 et la libération des villages de la rive gauche de l’Ourthe. Les vétérans britanniques ont d’ailleurs bien ressenti et apprécié cet effort du musée à leur donner une juste représentation, et ils reviennent régulièrement en visite à La Roche. Des vétérans des régiments impliqués lors de la libération de la ville ont d’ailleurs offert au musée des pièces d’équipement et des uniformes que l’on peut retrouver au premier étage du musée", expliquent les responsables.

La veste de combat du Lieutenant-Colonel Cathhaert, commandant du 7e Bataillon Black Watch de la 51st Highland Division qui libéra la ville de La Roche-en-Ardenne le 11 janvier 1945 ou la veste de combat du Lieutenant-Colonel Lord George Scott, commandant en second du 1st Northamptonshire Yeomanry Regiment qui soutient la 51e Highland Division lors de la libération de la ville de La Roche-en-Ardenne le 11 janvier 1945, y sont notamment exposés.

Un trésor que ces passionnés ne lâcheront à aucun prix et qu’ils ne trouveront pas ailleurs.

L.Tr.